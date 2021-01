Apple préparerait un service de podcast via abonnement

Les podcasts existent depuis longtemps mais ils se démocratisent depuis relativement peu, notamment grâce aux plates-formes de streaming de musique. Apple pourrait être intéressé.

Il y a aujourd’hui bien des manières de consommer les contenus sur le web. Outre le classique texte et la vidéo, il y a un format de plus en plus populaire, celui du podcast. Les plates-formes spécialisées sont en plein essor, les services de streaming musical s’y sont mis et très bientôt, Apple pourrait se positionner sur ce créneau.

Bientôt un service de podcasts via abonnement chez Apple ?

À l’heure actuelle, les podcasts que l’on peut écouter depuis Apple sont gratuits. Cela étant dit, pour mieux concurrencer Spotify et pour attirer davantage de podcasteurs sur sa plate-forme, il semblerait que la firme de Cupertino prépare le lancement de son propre service de podcasts via abonnement. C’est tout du moins ce que croit savoir The Information.

Apple propose depuis longtemps aux utilisateurs d’écouter des podcasts via son application Podcast disponible sur iOS comme sur Mac. Cela étant dit, et malgré justement le fait que ces applications existent depuis tout ce temps, la firme de Cupertino n’a jamais vraiment tenté de monétiser ce service. Si ce rapport est avéré, cela pourrait donc changer bientôt avec l’arrivée d’un nouveau service via abonnement.

Les podcasts gagnent en popularité ces dernières années et Spotify a fait une énorme acquisition il y a peu en parvenant à convaincre le très célèbre Joe Rogan de créer des podcasts exclusifs à la plate-forme. En monétisant les podcasts, la marque à la pomme pourrait encourage davantage de podcasteurs à créer des podcasts et rejoindre la plate-forme d’Apple.

Apple pourrait aussi proposer une offre “premium” dans laquelle certains podcasts ne seraient accessibles que via un abonnement. La firme de Cupertino a déjà un certain nombre de services fonctionnant via abonnement, il ne serait pas surprenant d’en ajouter un supplémentaire. Nul ne sait quand un tel service serait lancé, si tant est qu’il soit lancé un jour, mais l’annonce pourrait avoir lieu dès la WWDC 2021 qui devrait avoir lieu aux alentours du mois de juin.