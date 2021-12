Apple préparerait pas moins de cinq nouveaux Mac pour 2022

Apple lancerait pas moins de cinq nouveaux Mac l'année prochaine, le grand iMac et le Mac Pro seraient de la partie.

À l’heure actuelle, Apple a pratiquement introduit des puces Apple Silicon dans toute sa gamme de machines Mac. Seules deux machines manquent encore à cette liste, il s’agit du plus grand iMac et du Mac Pro, mais la situation pourrait changer en 2022 dans la mesure où, si l’on en croit les dernières rumeurs, la firme de Cupertino se préparerait à lancer pas moins de cinq nouveaux Mac, deux d’entre eux seraient justement le grand iMac et le Mac Pro.

Apple lancerait pas moins de cinq nouveaux Mac l’année prochaine

C’est en tous les cas ce qu’annonce Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa dernière newsletter Power On. Il affirme même que, en plus de l’iMac et du Mac Pro, la marque à la pomme en profitera pour proposer un nouveau modèle du Mac mini, MacBook Air et même un MacBook Pro d’entrée de gamme.

La nouvelle version du MacBook Air est plutôt attendue dans la mesure où la dernière date de 2020. Autrement dit, il est temps ! Quant au Mac mini, nous avons eu vent de rumeurs annonçant que la firme de Cupertino préparerait une version plus “Pro” offrant des performances améliorées. Le modèle d’entrée de gamme du MacBook Pro, par contre, est plus intéressant, si l’on peut dire.

Le grand iMac et le Mac Pro seraient de la partie

Selon certaines rumeurs, la marque à la pomme travaillerait aussi sur un MacBook Air haut de gamme, mais il est possible que ce modèle soit en fait le MacBook Pro d’entrée de gamme, qui, pour son modèle de base, vient se placer au-dessus du Air en termes de fonctionnalités et de performances. Ce serait aussi une bonne alternative pour les clients qui chercheraient à avoir un peu de la puissance du MacBook Pro, mais qui ne peuvent ou ne veulent pas dépenser autant.

Dans tous les cas, il conviendra de prendre cette information avec des pincettes. Et si vous avez l’intention d’acheter un nouveau Mac l’année prochaine, vous pourriez donc avoir pas moins de cinq nouvelles options.