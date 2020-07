Apple préparerait-il un nouvel écran 5K ?

Les périphériques comme les écrans ne sont généralement pas dépendants des systèmes d'exploitation de la machine sur laquelle ils sont branchés. Mais certains peuvent être optimisés. Notamment pour Apple et son macOS.

Les écrans d’ordinateurs ne font d’ordinaire pas de distinction entre les systèmes d’exploitation. À partir du moment où vous avez la bonne connectique, vous pourrez profiter de votre dalle que vous utilisiez un PC sous Windows ou un Mac. Cela étant dit, il peut arriver que certains écrans soient optimisés pour certaines plates-formes. C’est le cas des moniteurs LG UltraFine 5K pour Mac.

Bientôt un nouvel écran 5K signé Apple ?

Si vous aviez l’intention de vous offrir cet écran, sachez qu’il est aujourd’hui plus difficile de mettre la main dessus dans la mesure où, selon un rapport de 9to5Mac, l’écran n’est plus disponible sur le site d’Apple. L’écran est toujours mentionné dans les périphériques mais il est décrit comme “actuellement indisponible”.

D’ordinaire, lorsque Apple arrive sur la fin d’un stock, les clients doivent patienter quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois mais peuvent toujours passer leur commande. Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, les écrans sont simplement marqués comme “indisponibles”. Apple n’explique pas la raison de cette indisponibilité. Se pourrait-il que Apple ait un nouvel écran en préparation ?

Le LG UltraFine 5K étant indisponible, c’est une possibilité

Si la question se pose, c’est qu’il y a des précédents à ce genre de procédé. Le LG UltraFine 5K avait disparu du store Apple avant qu’une nouvelle génération d’accessoire n’apparaisse à la place. Ce pourrait être aujourd’hui un scenario similaire. Cela étant dit, il est aussi possible que, comme nombre d’autres entreprises dans le monde, LG ait des soucis de production à cause de la pandémie de Covid-19 et ne sois pour le moment plus en mesure de fabriquer suffisamment d’écrans pour Apple. Il faudra suivre de près la disponibilité de cet écran LG, ou l’apparition d’une toute nouvelle référence pour savoir de quoi il retourne précisément.