Apple prendra une commission de 27 % sur les transactions via des systèmes de paiement tiers

Comme vous le savez peut-être déjà, il y a une actuellement une réelle demande de la part de gouvernements et/ou de régulateurs aux quatre coins du globe de voir Apple autoriser des systèmes de paiement alternatifs dans son App Store. Ceci pour que les développeurs et éditeurs d’applications et services n’aient pas à s’affranchir de la commission d’Apple d’environ 30 % sur chaque vente d’apps et autres transactions dans les apps.

Apple prélèverait 27 % sur les transactions effectuées par d’éventuels systèmes de paiement tiers

Cela étant dit, la firme de Cupertino a récemment déclaré qu’elle voulait tout de même percevoir une commission. Elle n’avait pas alors précisé le montant de cette commission. Aujourd’hui, selon la propre page d’aide d’Apple, il semblerait que la marque à la marque à la pomme ait décidé de prélever une commission “réduite”. Ainsi, au lieu de devoir reverser 30 % à Apple, les développeurs ne paieraient plus “que” 27 %.

Une situation qui risque de faire grincer encore beaucoup de dents

Et selon Apple, ces 27 % seront prélevés sur le prix effectivement payé par l’utilisateur, net de TVA. Le géant américain explique qu'”il s’agit d’un taux réduit qui exclut la valeur liée au traitement du paiement et des activités en lien avec ce dernier.” Une réduction de 3 %, voilà qui semble bien peu de chose face à la situation, et à la grogne, actuelle. Nul doute que les régulateurs devraient encore monter au créneau.

Il faut aussi garder à l’esprit que la plupart des plates-formes de paiement prennent, elles aussi, des commissions pour l’utilisation de leurs services, ce qui signifie que les développeurs pourraient, au final, devoir payer davantage. Cela étant dit, il est possible que ce soit précisément ce qu’Apple ait voulu proposer dès le départ, à savoir proposer un système de paiement intégré et montrer que celui-ci est effectivement l’alternative “la plus abordable”. En l’état, en tous les cas, difficile d’imaginer que cette solution puisse contenter les développeurs et éditeurs.