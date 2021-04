Apple précise que les AirTag ne sont pas conçus pour suivre les enfants ou les animaux

Apple a enfin officialisé ses très attendus AirTag, ses petits accessoires pour ne plus égarer ses objets importants. Mais la firme de Cupertino tient à mettre les choses au clair.

S’il est effectivement possible de suivre à la trace à peu près tout et n’importe quoi avec les trackers Bluetooth ou UWB, ces petits accessoires n’ont pas pour vocation de suivre des personnes ou des animaux. Apple a tenu à clarifier la situation suite au lancement tant attendu de ses AirTag.

Apple rappelle que les AirTag n’ont pas pour vocation de suivre enfants ou animaux

Après de nombreuses, très nombreuses rumeurs, évoquant des reports malheureux pour le lancement des AirTag, Apple a enfin pu officialiser son accessoire tant attendu. Ce dernier, comme ce qui existe déjà aujourd’hui sur le marché, permet de localiser facilement et rapidement des objets importants sur lesquels il a été fixé, comme des clefs, un sac, etc. Mais pourrait-on imaginer s’en servir pour suivre à la trace son enfant ou peut-être un animal de compagnie ?

Dans une interview donnée à Fast Company, Apple a rapidement répondu à la question : ce n’est pas fait pour ça. Durant l’échange, le media laissait entendre que les parents pourraient utiliser les AirTag pour suivre au millimètre les déplacements de leurs enfants ou même pour savoir où se trouvent leurs animaux de compagnie. La vice-présidente marketing monde pour l’iPhone Kaiann Drance a tenu à rappeler que l’accessoire n’avait pas été conçu pour cela.

Des mécanismes ont d’ailleurs été implémentés contre cette utilisation

Selon Kaiann Drance, l’AirTag a été pensé et conçu pour garder la trace d’objets et non d’être vivants comme des enfants ou des animaux. C’est d’ailleurs pour cette raison que la firme de Cupertino a introduit des fonctionnalités de respect de la vie privée et de sécurité dans ses AirTag, pour empêcher quiconque de les utiliser comme outil de tracking, espionnage ou harcèlement. Par exemple, les AirTag émettront un son s’ils sont séparés de leur propriétaire pendant plus de trois jours.

De plus, pour celles et ceux qui utilisent un iPhone, le smartphone sera capable de détecter la présence d’un AirTag inconnu. Selon les propres mots de Kaiann Drance, les parents qui souhaiteraient garder ainsi un œil sur leurs enfants devraient plutôt envisager l’utilisation d’une Apple Watch avec la configuration familiale.