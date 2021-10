Apple poursuivi en justice en Chine pour l’absence de chargeur dans la boîte de l’iPhone

Apple attaqué en justice en Chine à cause de l'absence de chargeur dans la boîte de l'iPhone

Avec l’iPhone 12, la firme de Cupertino prenait la décision, très controversée, il faut bien l’admettre, de ne pas inclure de chargeur dans la boîte du téléphone. La marque à la pomme déclarait qu’il s’agissait là de protéger l’environnement. Une raison tout à fait louable, évidemment, mais l’on ne peut s’empêcher d’y voir là aussi un moyen pour Apple d’augmenter quelque peu ses profits en vendant ses chargeurs plus puissants – pour une recharge plus rapide – séparément. Et cela ne plait pas. Aujourd’hui, c’est en Chine que la grogne monte.

Apple attaqué en justice en Chine

Si nombre d’utilisateurs ne se plaindront effectivement de l’absence de chargeur dans la boîte, dans la mesure où ils ont déjà plus d’un chargeur chez eux, la situation a de quoi faire grincer des dents. Et pas uniquement auprès du grand public. Certaines organisations et même des gouvernements ne sont pas d’accord avec ce choix. En Chine, la firme de Cupertino est d’ailleurs la cible d’une action en justice. Celle-ci a été initiée par un groupe d’étudiants chinois qui remet précisément en question le fait que l’absence de chargeur dans la boîte puisse aider à protéger l’environnement.

Selon ces étudiants, dans la mesure où Apple inclut un câble USB-C vers Lightning, cela rend le système incompatible avec d’autres chargeurs du marché. La marque à la pomme avait à l’époque répondu qu’il était fréquent pour les fabricants de smartphones de vendre leurs appareils et les chargeurs séparément mais les étudiants affirment que ces autres constructeurs, et notamment ceux présents en Chine, proposent des packs permettant de choisir si l’on veut ou non un chargeur.

Ceci étant dit, la Chine n’est pas le seul pays du monde dans lequel Apple fait face à des plaintes juridiques. Le mois dernier, les régulateurs brésiliens avaient annoncé leur intention de mener une grande enquête sur Apple suite à ces plaintes. Difficile de savoir si les clients s’habitueront à cette absence de chargeur dans la boîte de l’iPhone ou si la firme de Cupertino décidera de faire marche arrière et de le réintégrer. L’avenir nous le dira.