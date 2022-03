Apple pourrait tenter une nouvelle stratégie intéressante avec son iPhone 14

À chaque lancement de nouvelle génération d’iPhone, dans les flagship, la différente entre les modèles se fait au niveau de la taille de l’écran, parfois aussi du type de dalle, et des caméras. Le processeur, quant à lui, est le même sur tous les modèles, y compris le plus abordable. Ce qui permet d’assurer aux utilisateurs un même niveau de performances globales dans toute la gamme. Cela étant dit, cette manière de procéder pourrait changer cette année.

En effet, si l’on en croit un tweet de l’analyste souvent très bien informé Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino pourrait modifier sa stratégie commerciale. Selon ses sources, pour l’iPhone 14 attendu cette année, la marque à la pomme pourrait n’équiper que les iPhone 14 Pro et Pro Max de la puce A16. Les autres modèles devraient être dotés de la puce A15 déjà présente sur les iPhone 13.

Il y aurait aussi une différence au niveau du type de RAM embarquée dans ces smartphones. Selon Ming-Chi Kuo, si tous les modèles disposeraient effectivement de 6 Go de RAM, les modèles Pro et Pro Max utiliseraient de la RAM LPDDR5 tandis que les autres modèles se “contenteraient” de LPDDR4X.

Difficile de savoir précisément pourquoi ce changement de stratégie, mais la situation mondiale actuelle, avec la pénurie de puces, pourrait expliquer la chose, contraignant la firme de Cupertino à “rationner”, si l’on peut dire, sa nouvelle puce A16 pour les modèles les plus haut de gamme.

Difficile aussi de savoir comment ce changement sera perçu par les clients de la marque à la pomme dans la mesure où même l’iPhone de base n’est pas franchement abordable. Cela étant dit, si Apple venait à diminuer le tarif des modèles non Pro, la pilule serait peut-être plus facile à avaler. Nous n’en sommes pas encore là, cela dit, l’avenir nous dira de quoi il retourne précisément.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022