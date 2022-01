Apple pourrait revenir sur le marché des consoles de jeux vidéo

La firme californienne Apple aurait fait appel à d'anciens ingénieurs de Microsoft ayant travaillé sur les Xbox pour créer une nouvelle console.

Plus de vingt ans après l’échec de la Pippin avec Bandai, Apple serait prêt à revenir dans le monde des consoles d’après des bruits de couloirs rapportés par le journaliste Jez Corden de Windows Central dans le dernier épisode du podcast Xbox Two avec le créateur de contenu Rand al Thor : “J’entends depuis un moment qu’Apple recrute des ingénieurs ayant travaillé chez Microsoft au sein de la division Xbox pour fabriquer sa propre console. J’ai entendu dire depuis des lustres qu’Apple envisageait de créer une console de jeux vidéo. Et je ne sais pas s’il s’agit de réalité virtuelle, un truc lié au métavers, ou quelque chose comme ça… Je ne sais pas si cela se concrétisera, je ne sais pas non plus si le projet n’a pas déjà été annulé, parce qu’Apple explore une tonne de choses pour ensuite les mettre de côté… Je n’ai pas de sources incroyables à ce sujet, je n’ai pas de documents, je n’ai pas de photos, mais c’est juste quelque chose que j’ai entendu.”

Apple, le futur rival de Sony et Microsoft dans le gaming ?

Si rien n’est gravé dans le marbre, la commercialisation d’une nouvelle console Apple ne serait pas surprenant étant donné que la firme de Cupertino dispose des fonds nécessaires pour se lancer dans un tel projet et a déjà un pied dans l’industrie vidéoludique avec Apple Arcade, le premier service de jeux par abonnement pour smartphones, ordinateurs et téléviseurs. Enfin, un casque VR affublé de la marque à la pomme est toujours dans les plans, malgré divers problèmes techniques. La sortie serait fixée pour 2023 voire 2024.