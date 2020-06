Apple a façonné un écosystème très large au fil des années, prenant en charge de nombreux types d'appareils différents. Avec des systèmes d'exploitation très différents. Récemment, une distinction a été amorcée. Et elle pourrait se poursuivre.

Tout le monde ne s’en souvient pas mais lorsque le tout premier iPhone fut lancé par Apple, la firme de Cupertino faisait référence à son système d’exploitation en parlant de “iPhone OS” et non pas iOS comme on le connaît aujourd’hui. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de Jon Prosser, la marque à la pomme pourrait revenir à cette appellation.

Apple pourrait rebaptiser iOS en iPhone OS

Impossible de savoir si cette information est avérée, c’est une énième rumeur à mettre au dossier iOS, mais il y a plusieurs éléments qui laisseraient à penser que ce changement de nom ne serait pas totalement farfelu. Tout d’abord, il faut se souvenir que, ces dernières années, Apple a renommé ses systèmes d’exploitation. macOS était auparavant connu sous le nom de OS X. Et la firme de Cupertino a introduit iPadOS, tvOS ainsi que watchOS. Le fait que le géant américain décide de rebaptiser iOS en iPhone OS ne serait pas impensable.

Ceci pour éviter les confusions

Il faut aussi rappeler que les plates-formes que sont tvOS, watchOS et iPadOS sont essentiellement des dérivés de iOS. Cela pourrait créer une certaine confusion dans la mesure où, techniquement, des appareils comme l’iPad sont régis par les règles d’iOS. Faire référence à iOS pour l’iPhone pourrait être source de confusion. En parlant d’iPhone OS, il serait désormais très clair de savoir de quel OS, pour quel appareil, on parle. Difficile de savoir si iOS continuera d’exister, pour évoquer les systèmes d’exploitation dans leur ensemble, ou si le terme disparaîtra définitivement pour laisser la place aux noms séparés. Toujours est-il que nous pourrions connaître le fin mot de cette histoire durant la WWDC 2020 qui se tiendra la semaine prochaine. Encore un peu de patience.