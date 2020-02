Apple pourrait organiser un événement presse le 31 Mars

Apple profite d'ordinaire du début de l'année pour organiser un événement presse et officialiser certains nouveaux produits. Selon plusieurs rumeurs, il se pourrait qu'un tel événement se prépare pour le 31 Mars prochain.

Chaque année, la firme de Cupertino organise un grand événement en milieu d’année, la WWDC. Ce n’est évidemment pas le seul. Plusieurs autres événements de moindre envergure sont organisés à d’autres moments de l’année. L’un d’entre eux a lieu en début d’année. Il est souvent l’occasion de présenter de nouveaux modèles d’iPad ou de MacBook. Le prochain pourrait d’ailleurs avoir lieu à la fin du mois de Mars.

Un événement Apple organisé le 31 Mars prochain ?

En effet, si l’on en croit un rapport du site allemand iPhone-Ticker, Apple organiserait un événement le 31 Mars prochain. Le très attendu iPhone SE 2 – ou iPhone 9, on ne sait toujours pas avec certitude comment il sera baptisé – pourrait y être annoncé. L’appareil serait disponible à la vente très rapidement après l’annonce, peut-être dès le 3 Avril. Voilà qui devrait plaire à celles et ceux qui cherchent à mettre la main sur un iPhone à un tarif abordable mais offrant des spécifications tout à fait respectables.

iPhone SE 2, iPad et MacBook au menu ?

Comment le site en est-il arrivé à cette date du 31 Mars ? À l’origine de cette rumeur, une source, que le media n’a pas souhaité divulgué. Comme c’est souvent le cas. Ensuite, comme le précise 9to5Mac, les précédents événements Apple de Mars (l’année dernière et l’année d’avant) ont eu lieu un Mardi. Il y a donc de grandes chances que celui-ci se déroule un Mardi. Outre l’iPhone SE 2 / iPhone 9, il est aussi possible que la firme de Cupertino en profite pour annonce de nouveaux iPad et MacBook. Malheureusement, pour l’heure, impossible de savoir à quoi s’attendre précisément. Il faudra attendre la confirmation de Apple.