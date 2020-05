Apple pourrait ne pas livrer de EarPods avec son iPhone 12

Cela fait longtemps, très longtemps, que Apple livre des écouteurs EarPods avec ses iPhone. Il faut savoir évoluer avec son temps et il semblerait aujourd'hui que ceux-ci puisse disparaître avec l'iPhone 12. Pourquoi ? Comment ? Voici ce que l'on croit savoir.

Depuis que Apple a abandonné la prise jack 3,5 mm, la firme de Cupertino proposait d’abord des EarPods mais avec un adaptateur. Ensuite, la marque à la pomme y a inclus des EarPods avec un connecteur Lightning directement. Aujourd’hui, pour l’iPhone 12, il est possible que les EarPods disparaissent purement et simplement. C’est du moins ce que croit savoir l’analyste Ming-Chi Kuo.

Apple pourrait décider de ne pas intégrer d’écouteurs dans la boîte de son iPhone 12

Selon notre homme, il y a de grandes chances que l’iPhone 12 ne soit pas livré avec les traditionnels écouteurs EarPods. La raison serait simple, finalement. En n’incluant pas d’écouteurs, Apple espère que les clients se dirigeront vers l’alternative toute désignée que représentent les AirPods true wireless. Reste que le tarif n’est évidemment pas le même et que ces écouteurs, aussi réussis soient-ils, représentent un surcoût non négligeable pour un smartphone qui sera déjà certainement venu à un tarif très élevé.

Ceci pour pousser les clients vers les Apple AirPods

Ce qui est intéressant avec cette rumeur, c’est qu’elle est à l’opposé d’une précédente rumeur datant de l’année dernière, un rapport de DigiTimes suggérant qu’Apple aurait justement l’intention d’inclure une paire de AirPods dans ses iPhone. Voilà qui pourrait être très généreux de la part de la marque à la pomme. Peut-être même trop, d’ailleurs. La solution de Ming-Chi Kuo semble de fait plus crédible. Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une énième rumeur. Nul ne sait de quoi il sera véritablement question. Rendez-vous dans quelques mois, lors de l’annonce officielle de l’iPhone 12, pour savoir si oui ou non dans la boîte, les clients retrouveront des écouteurs, et de quel modèle il s’agira.