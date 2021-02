Apple pourrait lui aussi vouloir vous aider à mieux gérer vos finances

Les géants de la tech ont aujourd'hui davantage que de simplement proposer des gadgets électroniques. Ils s'intéressent à la santé de leurs clients, parfois même à leur bien-être. Des aspects qui prennent bien des facettes.

Apple a toujours été très engagé envers ses clients. Cela passe par offrir un support étendu à ses produits, préserver leurs données personnelles, s’engager pour des causes importantes, etc. La santé physique et mentale est un aspect qui compte aujourd’hui beaucoup. Nombre de géants de la tech se sont engagés sur cette voie, et la firme de Cupertino pourrait vouloir aller encore plus loin.

Un mystérieux framework autour de la santé financière fait son apparition dans iOS 14.5

Apple s’intéresse depuis longtemps à la santé, tant physique que mentale, de ses utilisateurs. Et pour ce faire, la marque à la pomme a mis sur pied un certain nombre de fonctionnalités et d’appareils, dont l’Apple Watch qui dispose de divers capteurs dédiés à la santé. Cela étant dit, il semblerait qu’Apple lorgne aujourd’hui sur un autre aspect du bien-être, celui de la santé financière.

Apple souhaite-t-il vous aider à mieux gérer votre portefeuille ?

Un récent rapport a révélé que dans la bêta d’iOS 14.5 se trouvait intégré un framework baptisé “FinHealth”. Le nom de ce framework ne laisse que très peu de place à l’imagination. On se doute qu’il s’agit là de quelque chose autour de la santé financière. En fouillant un peu plus dans le code, il s’avère qu’Apple pourrait déployer un genre d’algorithme et de machine learning qui aurait pour objectif d’examiner vos habitudes d’achats et de faire ensuite des suggestions pour vous permettre d’en éviter certains et ce faisant, vous faire réaliser des économies.

Cette fonctionnalité n’est pas totalement nouvelle. En effet, l’Apple Card offre déjà des fonctionnalités de ce genre mais tout le monde ne possède pas la carte de crédit de la firme de Cupertino. Le fait d’embarquer tout ceci dans iOS pourrait être utile et utilisé par un plus grand nombre d’utilisateurs. Difficile à l’heure actuelle d’imaginer comment Apple a l’intention d’analyser les habitudes d’achats. Nul ne sait non plus si ceci restera exclusif à Apple Pay.

De plus, il n’est pas garanti que cette fonctionnalité soit incluse dans la version finale d’iOS 14.5. Peut-être Apple jugera-t-il que l’ensemble n’est pas suffisamment abouti pour être proposé au grand public. Patience, patience !