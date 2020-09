Apple pourrait lancer une Apple Watch plus abordable cette année

Si les Apple Watch se décline en de multiples variantes, les modifications sont, outre la taille de l'écran, plutôt cosmétiques. Cela pourrait changer cette année avec l'introduction d'un modèle plus abordable.

Apple offre d’ordinaire une seule et unique version de son Apple Watch, celle-ci se déclinant en différentes tailles d’écran. Mais tout ceci pourrait changer cette année. En effet, selon les dernières rumeurs sur le sujet, la firme de Cupertino pourrait profiter de cette année 2020 pour lancer au moins deux modèles bien distincts d’Apple Watch. L’un d’entre eux serait le modèle flagship attendu, avec les spécifications les plus élevées, l’autre serait un modèle plus abordable.

Deux modèles d’Apple Watch pour cette année ?

Bien que la marque à la pomme lance de nouvelles générations d’Apple Watch de manière continue, elle continue de garder au catalogue quelques modèles plus anciens pour offrir une alternative plus abordable aux clients disposant d’un budget plus serré. Ainsi, par exemple, l’Apple Watch Series 3 est toujours proposée à la vente aujourd’hui. Si les dernières rumeurs en date sont avérées, il pourrait y avoir un modèle récent pour remplacer justement cette Series 3.

Le modèle haut de gamme et un modèle plus abordable ?

Difficile de savoir pourquoi Apple ne remplace pas tout simplement la Series 3 par la Series 5. Il faudra attendre quelques semaines/mois après l’introduction de la Series 6 pour espérer avoir la réponse. Toujours est-il que le modèle haut de gamme de cette Series 6 devrait être équipé d’un module pour le suivi de l’oxygène dans le sang, d’un lecteur ECG, d’un cardiofréquencemètre et de tous les autres capteurs que l’on attend d’un wearable de ce genre aujourd’hui.

Pour l’heure, la fonctionnalité de suivi de l’oxygène dans le sang est très nouvelle. Le reste est aujourd’hui assez commun dans les smartwatches et autres capteurs d’activité. Apple ne serait pas non plus le premier à introduire une telle fonctionnalité, d’autres l’ont déjà fait. C’est le cas notamment de Samsung. L’on peut cependant compter sur la firme de Cupertino pour proposer quelque chose de très abouti et de très abouti, suffisamment tout du moins pour offrir une vraie plus-value en terme de suivi de santé au quotidien.