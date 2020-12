Apple pourrait lancer un nouveau produit la semaine prochaine

Cette année 2020 fut compliquée pour tout le monde. Y compris pour les géants de la tech. Mais elle n'est pas encore terminée. Apple pourrait avoir encore une petite surprise dans sa manche. Et celle-ci pourrait être dévoilée très bientôt.

L’année 2020 a été remplie de reports de produits de la part des géants de la tech. Ce qui est tout à fait compréhensible étant donné la crise sanitaire liée au Covid-19. Certaines entreprises sont tout de même parvenues à garder un cap. C’est le cas d’Apple qui a lancé nombre de produits cette année, presque comme si tout était normal. Et la firme de Cupertino pourrait dévoiler une autre surprise avant la fin de l’année.

Un nouveau lancement produit Apple la semaine prochaine ?

Ces derniers mois, nombre de rumeurs suggéraient l’existence d’accessoires à venir chez Apple. Reste que ceux-ci n’ont pas encore été officialisés par la marque à la pomme. Parmi cette liste, les AirTags, pour un tracking de vos objets plus précis que jamais, ou encore le casque circum-aural AirPods Studio. Aujourd’hui cependant, une nouvelle rumeur semble croire que ces produits pourraient faire leur apparition officielle pas plus tard que la semaine prochaine.

AirTags ? Casque AirPods Studio ? Les deux ?

Si l’on en croit un rapport de MacRumors qui a pu obtenir un mémo interne transmis par des fournisseurs de services d’Apple, il semblerait que la firme de Cupertino se prépare actuellement à lancer de nouveaux produits. En effet, le géant américain demande à ces fournisseurs de se préparer pour de nouvelles gestions de stock, de nouvelles descriptions produit et de nouvelles grilles tarifaires.

MacRumors précise qu’il s’agit là d’un comportement habituel chez Apple juste avant un lancement produit. Alors il est tout à possible que ce mémo soit une indication fiable d’un nouveau produit à venir. Mais de quel produit parle-t-on précisément ? Difficile à dire. Comme dit, les rumeurs ont été plutôt nombreuses sur le sujet, tant concernant les AirTags que le AirPods Studio. Ces accessoires pourraient même finalement n’être lancés qu’en 2021 et non pas cette année. De quoi s’agit-il donc ? Il va falloir patienter encore un peu.

Cela étant dit, ce rapport de MacRumors coïncide avec un rapport précédent émanant du leakster Lovetodream qui laissant entendre qu’Apple avait prévu une petite surprise pour Noël, un nouveau produit, justement. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si la marque à la pomme a affectivement des nouveautés à présenter.