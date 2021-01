Apple pourrait lancer un casque de réalité virtuelle avant ses lunettes de réalité augmentée

Les réalités virtuelle et augmentée sont deux technologies extrêmement prometteuses. Nous ne sommes qu'à leurs débuts mais déjà les applications sont immenses. Et les géants de la tech sont bien présents.

Réalité virtuelle, réalité augmentée, deux technologies assez différentes. Et chacune compte aujourd’hui des partisans. Certains géants de la tech ont clairement affiché leur préférence. L’une comme l’autre devraient en tous les cas être très présentes dans les années à venir. Chez Apple, c’est la réalité augmentée qui est privilégiée, les preuves de cette affinité se multiplient depuis plusieurs années. Cela ne veut pas dire que la réalité virtuelle n’aurait pas sa place au sein de la marque à la pomme.

Et si Apple lançait un casque de réalité virtuelle

En ce qui concerne les appareils basés sur la réalité, Apple semble avoir nettement opté pour la réalité augmentée (AR) tandis que la concurrence comme Valve ou Facebook s’est orientée vers la réalité virtuelle (VR). Cela étant dit, il semblerait que la firme de Cupertino puisse décider de changer quelque peu son fusil d’épaule. C’est tout du moins ce qui ressort un nouvel article de Bloomberg qui affirme que le géant américain pourrait lancer son propre casque de réalité virtuelle dès l’année prochaine.

Si l’on en croit le journal, Apple pourrait lancer un casque VR “haut de gamme” en 2022, avant donc de lancer ses très attendues lunettes de réalité augmentée. Le rapport suggère aussi que l’entreprise ne s’attend pas à ce que ce casque VR soit un succès commercial, il s’agirait là davantage d’un appareil à destination des développeurs et des adopteurs précoces.

Avant de commercialiser ses lunettes de réalité augmentée ?

Apparemment, l’objectif de ce casque VR serait d’aider la firme de Cupertino à préparer le terrain pour ses lunettes AR. Le casque devrait qui plus est être très onéreux, plus que les modèles qui sont aujourd’hui disponibles sur le marché, à tel point que la marque à la pomme ne prévoirait pas d’en vendre plus de 200 000 unités par an.

Peut-être l’idée derrière ce casque VR est-elle simplement d’incorporer des composants qui pourraient être utilisés dans les lunettes, ceci pour opérer une sorte de test grandeur nature, pour que, lorsque les lunettes AR seront prêtes, le produit soit parfaitement abouti et que ce soit un succès commercial. Il sera en tous les cas intéressant de voir si cette rumeur est avérée. Jusqu’à présent, en tous les cas, nous n’avions eu aucune indication qu’Apple pouvait s’intéresser à la VR. À suivre !