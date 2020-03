Apple pourrait lancer plusieurs MacBook sous ARM en 2021

Ce n'est plus un secret pour personne que Apple travaille sur une solution qui le rendrait moins dépendant d'Intel pour ses processeurs. La solution est d'utiliser une puce ARM. Plusieurs modèles de MacBook ainsi équipés pourrait être commercialisés l'année prochaine.

Selon une récente note de recherche du célèbre analyste spécialisé Ming-Chi Kuo, la firme de Cupertino pourrait lancer son premier MacBook équipé d’une puce ARM avant la fin de cette année 2020. Aujourd’hui, toujours selon Ming-Chi Kuo, il se pourrait que la marque à la pomme lance plusieurs modèles de MacBook dotés d’une telle puce dans le courant de l’année 2021. Ceci dans le cadre d’une “stratégie de remplacement des processeurs plus agressive”.

Être trop dépendant d’une entreprise, quelle qu’elle soit, pour des composants n’est jamais une bonne idée. Tant pour la question du prix que de l’approvisionnement. Apple a depuis toujours tenté d’être indépendant à ce niveau-là, en fabricant lui-même ses composants. Depuis quelques années, la firme de Cupertino travaille donc à la conception de ses propres puces. Un projet de longue haleine mais il semblerait que Apple entrevoit aujourd’hui le bout du tunnel.

Apple lancerait plusieurs MacBook avec une puce ARM en 2021

Selon Ming-Chi Kuo, le coût pourrait être le facteur principal de ce nouveau défi. En effet, l’analyste est convaincu qu’en utilisant des puces ARM et non plus Intel, Apple pourrait économise entre 40 et 60%. Voilà qui permettrait à la firme de Cupertino de garder sensiblement les mêmes tarifs, plus particulièrement pour les modèles d’entrée de gamme. Utiliser une puce maison permettrait aussi à Apple de contrôler davantage les performances de ses machines. Récemment, des benchmarks montraient que la puce A12X de l’iPad Pro de 2018 offrait de meilleurs résultats que le processeur embarqué dans le tout récent MacBook Air 2020. Voilà un bon argument pour Apple de passer à une puce ARM plutôt qu’un Intel x86…