Apple pourrait lancer deux iPhone SE 2 cette année

L'année 2020 devrait être riche en annonces pour Apple. Notamment sur le segment des iPhone où les modèles de cette année disposeraient de nombreuses nouveautés fort intéressantes. Et les rumeurs vont bon train concernant les appareils qui seront annoncés...

S’il faut absolument croire les rumeurs, dans les prochains mois, il y a de fortes chances que nous voyons Apple lancer le très attendu iPhone SE 2. Contrairement à l’iPhone XR et l’iPhone 11, l’iPhone SE 2 devrait être un vrai modèle d’entrée de gamme avec des spécifications largement basées sur celles de l’iPhone 8. Aujourd’hui, selon un nouveau rapport de DigiTimes, nous pourrions effectivement avoir l’iPhone SE 2 cette année, mais non pas un modèle mais deux.

Un second iPhone SE 2 lancé plus tard dans l’année ?

Cela étant dit, si vous vous attendiez à ce que les deux modèles arrivent dans les mois à venir, il se pourrait que vos espoirs soient déçus. En effet, toujours d’après ce rapport, le second iPhone SE 2 pourrait n’être lancé que durant le second semestre de l’année, peut-être même aux côtés des flagships de 2020, lesquels pourraient être dépourvus d’encoche et embarquer un capteur d’empreinte digitale Touch ID sous l’écran. Il se pourrait même que ce second iPhone SE 2 ne soit pas commercialisé avant 2021, ce qui serait en accord avec une précédente rumeur évoquant un iPhone SE 2 Plus.

Apple mise assurément sur des modèles plus abordables

Le rapport affirme aussi que, si second iPhone SE 2 il y a, celui-ci pourrait embarquer un écran disposant d’une diagonale entre 5,5 et 6,1 pouces. Pour le reste, nul ne sait à quoi il faut s’attendre concernant les spécifications techniques de cet appareil. Il va aussi sans dire que cette information est à prendre avec des pincettes, tout particulièrement quand on sait que DigiTimes tombe assez régulièrement à l’eau concernant les rumeurs entourant les produits Apple. Toujours est-il que la firme de Cupertino montre un intérêt certain aux iPhone plus abordables. Il est assez logique que le géant américain souhaite introduire des modèles moins onéreux pour grappiller quelques parts du marché de l’entrée de gamme.