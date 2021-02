Les rumeurs sont plus intenses que jamais autour du projet de voiture électrique chez Apple. La firme de Cupertino se cherche, semble-t-il, un partenaire dans l'industrie automobile.

Il ne fait aujourd’hui plus aucun doute, ou presque, qu’Apple travaille à la conception de sa voiture électrique. Cela étant dit, même quand on s’appelle Apple, on ne saurait s’improviser constructeur automobile. Après avoir débauché moult talents du secteur, la firme de Cupertino semble se chercher aujourd’hui un partenaire. Hyundai, ou pourquoi pas Kia…

Apple pourrait investir jusqu’à 3,6 milliards de dollars dans Kia

Les rumeurs autour du projet de voiture électrique chez la marque à la pomme sont plus nombreuses que jamais. Et si ces rumeurs sont avérées, il semblerait que les choses s’accélèrent aujourd’hui quelque peu. Pour être plus précis, Apple pourrait même signer un partenariat avec Kia dès le 17 février prochain pour établir un accord quant à la production de ce fameux véhicule.

dont Hyundai est la maison-mère

Ceci fait suite à des rumeurs voulant qu’Apple et Hyundai, la maison-mère de Kia, aient eu des discussions quant à ce projet. Aujourd’hui, si l’on en croit les dernières nouvelles de la publication coréenne DongA Ilbo, la firme de Cupertino pourrait investir jusqu’à 3,6 milliards de dollars dans Kia Motors pour un éventuel partenariat.

Voilà une information particulièrement intéressante dans la mesure où la production d’une voiture est un domaine que maîtrisent Hyundai et Kia. Il sera intéressant de voir comment le marché réagirait à une voiture estampillée Apple. Plus récemment, nous apprenions que la marque à la pomme pourrait travailler avec plus d’un constructeur, et notamment GM et PSA en Europe.

Cela étant dit, nous apprenions aussi récemment que la plate-forme E-GMP de Hyundai serait la plate-forme de prédilection pour ce projet d’Apple Car. Il semblerait donc que Hyundai/Kia jouera un rôle bien plus important que d’éventuels autres partenaires d’Apple dans cette grande aventure.