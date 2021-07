Apple pourrait intégrer l’audio spatial à ses produits de réalités virtuelle et augmentée

Apple réfléchirait à introduire l'audio spatial dans ses potentiels futurs produits de réalités virtuelle et/ou augmentée.

Apple fond de grands espoirs dans la réalité augmentée, et la réalité virtuelle dans une moindre mesure. Pour que l’expérience soit la plus immersive possible, il est impensable de s’arrêter à la vidéo. L’audio doit aussi participer à la fête. Il se pourrait ainsi qu’Apple intègre l’audio spatial à ses produits de VR et AR.

Apple réfléchirait à introduire l’audio spatial

La réalité virtuelle peut donner l’impression aux utilisateurs qu’ils sont véritablement plongés dans le monde virtuel qu’ils ont devant les yeux. Mais le visuel n’est qu’une composante de l’équation. Pour aller plus loin et donner plus de sens encore à l’immersion, l’audio doit jouer son rôle, et c’est une piste que la firme de Cupertino explore dans un brevet découvert par AppleInsider.

dans ses potentiels futurs produits de réalités virtuelle et/ou augmentée

Dans le document en question, on apprend que la marque à la pomme réfléchit à intégrer l’audio spatial dans ses potentiels futurs produits de réalités virtuelle et/ou augmentée. Selon le texte, “par exemple, un système SR pourrait détecter un individu marchant quelques pas devant, et en réponse, ajuster les graphismes et l’audio présentés à l’individu de manière similaire à ce qui se passe dans la réalité, quand l’image et le son changent dans un environnement bien réel.”

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l’audio spatial crée l’illusion que le son provient de directions différentes. Cela signifie que, au lieu d’avoir un son qui vient de la droite ou la gauche, l’utilisateur pourrait avoir l’impression que le son provient de l’avant, l’arrière ou autre, pour un réalisme plus poussé encore.

Et cela prend tout son sens lorsqu’un tel système est utilisé dans un environnement de réalité virtuelle dans la mesure où, comme dit précédemment, cela viendra aider encore l’immersion. Cependant, il ne s’agit là que d’un brevet. Nul ne sait si Apple a l’intention d’en faire une réalité.