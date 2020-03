Apple pourrait inclure des recommandations dans Apple Plans

Les services et applications évoluent constamment. Gagnant des fonctionnalités, les affinant, corrigeant des bugs. Aujourd'hui, la tendance est clairement à l'ajout d'intelligence dans nos logiciels. Pour le plus grand bonheur des utilisateurs...

Apple a grandement amélioré Plans, son application de cartographie, depuis son lancement. Bien évidemment, l’amélioration en ajoutant de nouvelles fonctionnalités semble toujours très naturelle. Encore faut-il que ces nouveautés aillent dans le bon sens et soient correctement implémentées. Nouvel exemple aujourd’hui d’une fonctionnalité très intéressante, les recommandations dans Apple Plans.

Apple cherche à implémenter des recommandations dans son application Plans

En effet, si l’on en croit une récente offre d’emploi – supprimée depuis la publication dans les premiers media -, il semblerait qu’Apple cherche à inclure une fonctionnalité de ce genre dans ses cartes. L’offre en question concerne un poste de “Product Manager – Maps Writer/Editor” basé à Culver City, en Californie. La description du poste précise la chose suivante : “[Apple] cherche quelqu’un pour aider à créer du contenu passionnant et engageant pour aider les utilisateurs de Plans à explorer le monde qui les entoure. Que ce soit localement ou lorsqu’ils planifient leurs formidables vacances.” Le poste requiert une “curiosité insatiable pour la découverte de nouveaux endroits et une passion pour raconter les choses de manière captivante” entre autre “connaissances sur la nourriture, le voyage et les tendances shopping” ainsi que “de fortes compétences dans l’édition pour aider à façonner du contenu numérique intéressant.”

La firme de Cupertino recrute un profil passionné pour ce faire

Les recommandations n’ont rien de nouveau, elles sont déjà présentes dans la plupart des autres services de cartographie, y compris Google Maps avec ses fonctionnalités dédiées au Local Guides. Google Maps dispose aussi de recommandations intégrées dans l’onglet Pour vous. Rien de très nouveau, donc. Cela étant dit, si Apple cherche à faire revenir davantage d’utilisateurs de la concurrence, ce qui est à n’en point douter le cas, ajouter une fonctionnalité comme celle-ci est un bon moyen d’y parvenir. Ne serait-ce que pour combler le fossé existant.