Apple pourrait faire venir ses écrans OLED pour iPhone de Chine dès 2020

La majeure partie des composants des appareils Apple proviennent d'Asie. Mais pour l'écran OLED de l'iPhone, c'est la Corée qui a les faveurs de la marque à la pomme. Du moins jusqu'à présent. En 2020, la firme de Cupertino pourrait faire appel à la Chine.

Ce n’est un secret pour personne que pour les écrans OLED des iPhone, Apple fait appel à des producteurs coréens comme Samsung. Cela étant dit, à compter de l’année prochaine, 2020 donc, la firme de Cupertino aurait pris la décision de se passer des services de la Corée du Sud et de faire appel à la Chine. Plus précisément, c’est la société chinoise BOE qui fournirait certains écrans OLED des iPhone de 2020. Voici ce que l’on croit savoir.

Apple augmente ses commandes d’écrans OLED en provenance de Chine

D’après le rapport de RPRNA, pour l’heure, Samsung devrait rester le fournisseur principal d’Apple mais BOE devrait voir son volume de commandes augmenter considérablement par rapport à LG. Ce qui en ferait le fournisseur numéro 2 de la marque à la pomme. Nul ne sait si Apple a l’intention d’augmenter la part de commandes de BOE en faisant baisser celle de Samsung mais il est tout à fait logique, et c’est dans ses habitudes, que la firme de Cupertino, diversifie sa chaîne d’approvisionnement.

BOE va fournir davantage d’écrans pour les iPhone

Ceci parce que, par le passé, Apple et Samsung ont eu une relation assez tendue, sur fonds d’attaques en justice répétées pour violations de brevets. Il ne fait aucun doute que tout cela a laissé des traces sur les liens commerciaux entre les deux géants. Cela étant dit, il est toujours bon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En s’ouvrant davantage à BOE, Apple réduira les soucis éventuels, s’il prenait par exemple l’envie à Samsung de jouer un vilain tour. Pour l’heure, BOE fournit déjà des écrans LCD à Apple pour ses iPad et ses MacBook, les deux entreprises se connaissent très bien. Cela devrait faciliter cette montée en charge. Et qui sait, peut-être BOE deviendra-t-il un jour le fournisseur principal de la marque à la pomme en terme d’écrans. À suivre !