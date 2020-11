Apple pourrait faire une dernière annonce avant la fin de l’année

Apple a déjà fait nombre d'annonces cette année, et ce malgré le contexte très difficile de crise sanitaire à cause du Covid-19. Il se pourrait cependant que la firme de Cupertino ait encore une annonce à faire avant la fin de l'année.

2020 n’a pas été une année facile, c’est un doux euphémisme. La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire n’ont épargné personne. Les géants de la tech ont du s’adapter, gérer les retards de planning, revoir leurs approvisionnements, etc. Apple a tenté de faire comme à son habitude, lançant de nouvelles générations d’appareils, tantôt via des événements bien planifiés, tantôt de manière un peu plus surprenante. Et il se pourrait que la firme de Cupertino ait une dernière annonce à faire avant la fin de cette année.

Une dernière annonce Apple avant la fin de l’année ?

Ces derniers mois, les rumeurs n’ont cessé, ou presque, d’affirmer que Apple était actuellement en train de préparer un certain nombre de nouveaux accessoires. C’est le cas par exemple des AirTags et du casque circum-aural AirPods Studio. Cela étant dit, aucun de ces appareils n’a encore été officiellement annoncés. L’événement du mardi 10 novembre était censé être le dernier de cette année 2020. Quand seront donc annoncés ces deux accessoires déjà très attendus ?

Pour le casque AirPods Studio et les AirTags ?

Il semblerait qu’il n’y ait plus longtemps à attendre. L’annonce officielle pourrait avoir lieu cet hiver. C’est tout du moins ce qu’indique le leakster bien connu @Lovetodream, qui vise d’ordinaire parfaitement juste quand il est question de révéler les produits Apple et tout ce qui les concerne. Selon lui, la marque à la pomme se préparerait à faire une ultime annonce cet hiver, juste avant les fêtes de fin d’année.

@Lovetodream ne précise cependant pas de quel(s) produit(s) il est question mais dans la mesure où les nouveaux iPad, iPhone et Mac ont déjà été officialisés, il ne reste finalement plus que les accessoires qui pourraient faire l’objet d’un tel événement. Difficile de savoir à ce stade si Apple prévoit d’organiser un autre événement virtuel en bonne et due forme pour de “simples” accessoires ou si ceux-ci ne seront officialisés que via un communiqué de presse. Il va falloir patienter encore quelques semaines pour le savoir. Et d’ici là, on prend l’information avec des pincettes, comme la rumeur dont il s’agit. À suivre !