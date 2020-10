Apple pourrait faire renaître le MagSafe, mais de manière assez inattendue

Apple dispose dans son catalogue, actuel ou passé, d'un grand nombre de produits et marques déposées. La firme de Cupertino décide parfois de relancer une marque de produit. Ce pourrait être le cas du MagSafe. Mais pas comme on l'attendrait.

Depuis que Apple a introduit l’USB-C dans ses ordinateurs portables MacBook, la firme de Cupertino a pratiquement abandonné les chargeurs MagSafe. Pour le plus grand désarroi des utilisateurs de MacBook, d’ailleurs. Cela étant dit, il semblerait que la marque à la pomme puisse avoir décidé de ramener la marque MagSafe à la vie, mais malheureusement, cela se ferait de la manière assez inattendue, bien différente de ce que nombre d’utilisateurs pourraient attendre.

Apple s’apprêterait à relancer sa marque MagSafe

En effet, selon plusieurs publications sur Weibo par un utilisateur du nom de Kang, Apple aurait choisi de réutiliser la marque MagSafe pour un certain nombre d’accessoires en lien avec l’iPhone. Parmi ceux-ci, on retrouverait un étui d’iPhone qui disposerait d’un aimant intégré ainsi plusieurs nouveaux chargeurs sans fil qui seraient baptisés MagSafe Charger et MagSafe Duo Charger.

mais pas comme l’on si attendrait

Il y a déjà eu plusieurs rumeurs évoquant le fait que Apple travaille activement sur une nouvelle version de son tapis de recharge sans fil mais il est intéressant de noter que la firme de Cupertino pourrait, ce faisant, abandonner le nom de AirPower pour utiliser celui de MagSafe. L’utilisation d’aimants est intéressante à plus d’un titre. Ceux-ci pourraient aussi permettre d’aligner les iPhone sur le chargeur, de la même manière que le chargeur magnétique de l’Apple Watch.

Dans tous les cas, il sera très intéressant de vérifier si ces rumeurs sont avérées ou non. Et plus important encore, de voir comment Apple a l’intention de mettre ces accessoires sur le marché pour se différencier des chargeurs sans fil actuels de la concurrence. Espérons que nous saurons précisément de quoi il s’agit la semaine prochaine, ce mardi 13 octobre pour être plus précis, lors de l’événement dédié à la présentation des iPhone 12 tant attendus. D’ici là, il va falloir se montrer patient.