Apple pourrait faire disparaître le câbles de recharge dans les boîtes de ses prochains iPhone

La dernière génération d'iPhone en date, les iPhone 12, fut riche en nouveautés. Au niveau hardware comme software, évidemment, mais dans la boîte aussi. Exit les écouteurs et le chargeur. Et bientôt le câble de recharge ?

Apple a décidé d’aller assez loin pour proposer des appareils à des tarifs sensiblement identiques d’une année sur l’autre et/ou pour préserver ses marges. Avec cette génération d’iPhone 12, la firme de Cupertino prenait la décision controversée de supprimer les écouteurs et le chargeur des boîtes. Et il se pourrait que la marque à la pomme aille plus loin encore…

Et si Apple retirait aussi le câble de recharge des boîtes d’iPhone ?

Actuellement, dans un souci annoncé de diminuer au maximum son impact environnemental, Apple a décidé de ne pas inclure de chargeur dans les boîtes de ses iPhone, ni d’écouteurs d’ailleurs. Cela permet de réduire le volume de la boîte en elle-même et donc de limiter les volumes de ses expéditions. On ne trouve ainsi plus qu’un câble USB-C Lightning, câble que les clients doivent utiliser avec un chargeur compatible.

Se pourrait-il que, dans un avenir plus ou moins proche, on ne trouve même plus ce câble ? Si l’on en croit un rapport de 9to5Mac, Apple aurait fait parvenir un sondage à un certain nombre de clients. Le sondage pose plusieurs questions, notamment pour savoir si les utilisateurs se servent des accessoires inclus dans la boîte, comme le câble de recharge et la petite aiguille pour éjecter la carte SIM.

C’est ce que semble suggérer un récent sondage

Il n’en fallait pas plus pour imaginer qu’Apple réfléchit à l’éventualité de supprimer ces accessoires des boîtes d’iPhone. Après tout, la firme de Cupertino avait envoyé un sondage concernant le chargeur USB et cela a conduit à sa suppression dans la boîte. Il n’est pas impossible d’imaginer que ce sondage pourrait, de la même manière, être synonyme de disparition du câble et de l’outil pour la carte SIM.

Et il ne serait pas surprenant de voir Apple citer une fois encore la protection de l’environnement pour justifier la suppression de ces accessoires. Cela représenterait qui plus est une opportunité supplémentaire pour la marque à la pomme d’augmenter ses marges tout en générant davantage de revenus grâce à la vente de ces accessoires de manière séparée.