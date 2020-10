Apple pourrait choisir Sony comme fournisseur pour les écrans de ses lunettes connectées

Cela fait longtemps maintenant que l'on croit savoir que Apple travaille sur une paire de lunettes connectées. Les rumeurs se multiplient, donnant des bribes d'informations. Aujourd'hui, il est question de fournisseur d'écran.

Il se murmure depuis quelque temps déjà que les équipes d’Apple travailleraient sur une paire de lunettes connectées pour la réalité augmentée. Difficile de savoir aussi quand ce nouveau produit pourrait être commercialisé mais il semblerait que Apple s’active aujourd’hui à sécuriser ses fournisseurs. Un nouveau rapport croit ainsi savoir que Apple chercherait à s’offrir les services de Sony, notamment.

Apple pourrait se fournir en écrans auprès de Sony

Si l’on en croit le media japonais Nikkan Kogyo Shimbun, Apple et Sony seraient en discussion au sujet d’un éventuel accord qui verrait le second fournir des petits écrans OLED au premier, ceci pour une intégration dans des lunettes connectées intelligentes de réalité augmentée. L’information a rapidement été corroborée par l’analyste Ross Young, spécialiste de l’industrie des écrans, ses sources lui auraient confirmé ladite information.

pour ses lunettes connectées de réalité augmentée

Bien que Apple ait pour habitude de se fournir en écrans chez Samsung et LG sur nombre d’autres produits, comme l’iPhone, se fournir chez Sony pourrait paraître assez étrange. Cela étant dit, il semblerait que les petits écrans OLED de Sony soient à la pointe de la technologie, avec un taux de réponse ultra-rapide, un contraste ultra-élevé et un gamut couleur très large. Autant de caractéristiques qui devraient aider à reproduire avec une grande fidélité les images et autres vidéos. Un aspect crucial pour que ces éventuelles lunettes connectées puissent rencontrer le succès commercial.

Apple ne serait pas le premier à tenter de se lancer sur ce marché. Nous avons déjà eu droit à plus d’une tentatives, notamment de la part de Google, un échec sur le plan commercial, malheureusement. Apple réussira-t-il là où les autres ont échoué ? Il va falloir patienter pour avoir la réponse. Aux dernières nouvelles, ces lunettes connectées de réalité augmentée pourraient voir le jour à la fin de l’année 2021, voire en 2022.