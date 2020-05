Apple pourrait bientôt permettre d’éditer les messages envoyés

Les messages texte, qu'il s'agisse des vieillissants SMS ou de messages sur une messagerie instantanée, sont devenus l'un des moyens de communication les plus usités de ces dernières années. Apple réfléchit à la possibilité de les modifier une fois envoyés.

Si vous avez l’habitude d’envoyer des messages texte, quels qu’ils soient, alors il vous très certainement déjà arrivé de vous rendre compte d’une erreur juste après avoir appuyé sur le bouton “envoyer”. Trop tard, malheureusement. La plupart des plates-formes de messagerie instantanée permettent d’annuler l’envoi, vous offrant une chance d’envoyer le bon message. Mais Apple réfléchit à la possibilité d’éditer les messages envoyés directement.

Un brevet Apple décrit un système d’édition des messages envoyés

En effet, si l’on en croit un brevet découvert récemment par AppleInsider, la firme de Cupertino travaillerait sur un système qui permettrait aux utilisateurs de modifier les messages envoyés. Et ce qui est intéressant avec cette idée, c’est que ce pourrait être la toute première fois qu’un message envoyé via un réseau cellulaire pourrait être édité. Des plates-formes comme Discord ou Slack permettent de modifier un message envoyé mais cela est possible parce que les messages sont transmis via un serveur centralisé. Les modifications peuvent donc être enregistrées rapidement et appliquées à tous les utilisateurs présents dans le salon. Contrairement aux messages plus conventionnels comme les SMS.

Pour enrichir sa plate-forme iMessage ?

Le brevet suggère aussi qu’il serait possible pour les utilisateurs de visualiser l’historique des éditions. Cela permettrait de garder un œil, tout de même sur le message original. Pour éviter que l’expéditeur ne modifie du tout au tout sa pensée initiale sans que vous ne le sachiez. Cela étant dit, comme avec la plupart des brevets, difficile de savoir si Apple fera de cette idée une réalité. Cela semble en tous les cas indiquer que Apple réfléchit à des moyens d’enrichir sa plate-forme iMessage pour mieux résister à la concurrence actuelle. Pouvoir modifier les messages envoyés pourrait en effet être une option très intéressante. À suivre !