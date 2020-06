Apple pourrait avoir deux casques de réalité virtuelle et/ou augmentée dans ses cartons

Apple a toujours préféré la réalité augmentée à la réalité virtuelle, préparant notamment ses appareils mobiles pour en profiter pleinement. Le géant travaille aussi sur un casque dédié. Deux modèles seraient même en développement.

Il ne fait aujourd’hui plus grand doute que Apple travaille depuis de longs mois sur un casque dédiée à la réalité augmentée, voire virtuelle, dans une moindre mesure. Mais, comme souvent avec la firme de Cupertino, le mystère reste entier. Aujourd’hui, selon un rapport de Bloomberg, il semblerait finalement que la marque à la pomme ne travaille pas uniquement sur un casque mais deux.

Non pas un mais deux produits de réalité virtuelle et/ou augmentée chez Apple ?

Impossible pour l’heure de savoir si les deux versions seront commercialisées, ni même si une seule deviendrait réalité mais il semblerait que Apple travaille sur deux appareils bien différents. Le rapport en question affirme que l’un des deux, répondant au nom de code N301, serait un casque de réalité mixte, reprenant donc le meilleur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Il y aurait aussi les lunettes N421, plus légères donc, mais qui ne proposeraient “que” de la réalité augmentée.

Un casque de réalité mixte et des lunettes de réalité augmentée selon Bloomberg

Le rapport révèle aussi un certain nombre de soucis en interne qui sont apparus durant le développement. Ces produits seraient conçus sous la houlette de Mike Rockwell, qui dirige aussi le Technology Development Group, un petit groupe interne chez Apple dédié aux réalités virtuelle et augmentée. Avant que Jony Ive ne quitte la famille Apple, Mike Rockwell et Jony Ive avaient des approches très différentes de ces appareils. Le premier voulait un casque avec un hub externe tandis que le second rêvait d’un produit autonome. Résultat de l’opération, un projet qui est resté dans une impasse plusieurs mois durant.

Tim Cook, le PDG d’Apple, aurait fini par se ranger du côté de Jony Ive. Au final, si le rapport de Bloomberg est avéré, nous aurions droit à un appareil autonome qui, bien que moins puissant du fait de l’absence d’unité centrale externe, serait tout de même plus avancé que ce qui se trouve sur le marché actuellement. L’information est à prendre avec des pincettes mais si les rumeurs sont vraies, ce ou ces produits pourraient ne pas arriver avant 2021 voire 2022.