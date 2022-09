Apple pourrait annoncer de nouveaux AirPods Pro ce mercredi

Les nouveaux AirPods Pro annoncés ce mercredi ? C'est ce que pense Mark Gurman.

Chaque année ou presque à cette période, Apple organise un événement dédié à l’iPhone. Depuis quelque temps, la firme de Cupertino profite de cette grande fête pour inviter d’autres produits évoluant autour de l’iPhone, à savoir ses AirPods et son Apple Watch. Ce mercredi, un nouvel événement de ce genre aura lieu et une nouvelle génération d’AirPods Pro pourrait être dévoilée.

Les nouveaux modèles d’iPhone et de Watch pourraient ne pas être les seules nouveautés officialisées durant l’événement Far Out organisé par la marque à la pomme. En effet, si l’on en croit le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, le géant américain se préparerait aussi à annoncer la deuxième génération d’écouteurs AirPods Pro.

“Les nouveaux AirPods Pro viendront mettre à jour un modèle qui avait été commercialisé pour la toute première fois en octobre 2019”, écrit Mark Gurman dans sa dernière newsletter Power On en date. “J’avais indiqué l’année dernière que les nouveaux AirPods Pro arriveraient en 2022 et aujourd’hui, on me dit que c’est ce mercredi qu’aura lieu leur grande officialisation.

Les rumeurs concernant ces AirPods Pro 2 circulent puis plusieurs années maintenant. En 2020, Mark Gurman écrivait qu’Apple avait testé un prototype avec un design plus compact qui permettait de faire disparaître les “pattes”, aujourd’hui totalement associées avec les écouteurs de la marque. À un moment, Apple a même, apparemment, envisagé de leur ajouter des fonctionnalités liées au sport.

Plus récemment, il semblerait que les rumeurs s’accordaient à dire que ces nouveaux AirPods Pro n’offriraient pas de design radicalement différent. À la place, ils disposeraient simplement du processeur H1 nouvelle génération pour une qualité audio et une autonomie encore améliorées. Ces écouteurs devraient aussi prendre en charge le format audio sans perte de l’entreprise et profiteraient d’un étui de recharge redessiné offrant notamment des capacités Localiser plus efficaces.