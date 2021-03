Apple Plans affiche les radars de vitesse dans davantage de pays

Les services de cartographie modernes offrent tout un tas de fonctionnalités, notamment lorsque vous êtes au volant. Certains vont jusqu'à vous afficher les radars de vitesse.

Apple Plans est un service de cartographie extrêmement complet, l’un des plus complets à l’heure actuelle d’ailleurs. Et ce n’était pas gagné quand on repense aux débuts du service. Toujours est-il qu’il propose aujourd’hui nombre de fonctionnalités, notamment comme aides lorsque vous conduisez. L’affichage des radars de vitesse, fonctionnalité jusqu’alors réservée à trois pays, s’étend aujourd’hui.

Apple Plans étend sa fonctionnalité d’affichage des radars

Apple Plans n’a pas franchement la meilleure des impressions lors de son lancement mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple a énormément travaillé, multipliant les mises à jour, intégrant de nouvelles fonctionnalités et outils, année après année. Aujourd’hui, l’ensemble est très similaire à Google Maps. Et c’est une bonne chose, finalement.

Une récente mise à jour introduisait la possibilité d’afficher les radars de vitesse sur la carte pour que les conducteurs sachent quand ralentir et éviter ainsi de se faire verbaliser. La disponibilité initiale de cette fonctionnalité était très limitée, comme c’est souvent le cas, mais aujourd’hui, il semblerait qu’elle commence à apparaître dans davantage de pays.

Mais pas en France

Au lancement de cette fonction, seuls les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Irlande y avaient droit. Aujourd’hui, il semblerait que l’option soit aussi disponible en Australie, en Autriche, en Belgique, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et à Taïwan. Cela ne représente toujours qu’un faible pourcentage du nombre de pays sur le globe mais dans la mesure où les données sont collectées par les utilisateurs, il faudra certainement un certain temps à Apple avant de récupérer tout cela.

Et dans le même temps, si ce genre de fonctionnalité est important pour vous, vous pouvez vous tourner vers d’autres services de cartographie. Google Maps et Waze, par exemple, disposent tous deux de cette option, offrant même la possibilité d’indiquer des accidents ou la présence de la police.