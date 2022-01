Apple permet désormais de soumettre des applications “privées” sur l’App Store

Apple permet désormais de soumettre des applications "privées" sur son App Store. Voilà qui devrait simplifier la vie de certains développeurs.

Pour protéger leur magasin d’applications, et plus généralement tout leur écosystème applicatif, les géants que sont Apple et Google ont édicté un certain nombre de règles que les développeurs doivent suivre s’ils veulent que leurs apps soient listées sur ces stores. C’est le cas tant sur le Google Play Store que sur l’Apple App Store, avec des contraintes plus ou moins importantes. Et si les développeurs ne souhaitent pas que leurs applications soient visibles du grand public ?

Il peut arriver que les développeurs conçoivent des apps qui n’ont pas pour vocation d’être utilisées par tout un chacun. Il peut s’agir applications pour la recherche, d’applications pour un usage interne au sein d’une organisation ou autre. Les raisons peuvent être variées de ne pas vouloir que “n’importe qui” puisse voir, télécharger, installer et utiliser une application.

La bonne nouvelle pour ces développeurs, c’est qu’aujourd’hui, Apple leur permet de soumettre des applications sur l’App Store qui ne sont pas listées. Autrement dit, seuls les utilisateurs disposant d’un lien direct vers l’app en question pourront la trouver et la télécharger. Une fonctionnalité très similaire à ce que propose YouTube avec ses vidéos non répertoriées qui n’apparaissent pas dans les résultats de recherche.

Cela signifie que si des chercheurs souhaitent créer une app et que seuls les participants d’une étude puissent la télécharger ou si des organisateurs d’un événement veulent une application disponible uniquement aux participants audit événement, alors les développeurs peuvent soumettre l’application sur l’App Store, la spécifier comme non listée et fournir par la liste aux utilisateurs le lien direct vers l’application.

Ceci est différent de la plate-forme TestFlight de la firme de Cupertino qui, elle, a été pensée et conçue pour les applications en bêta. Apple spécifie par ailleurs clairement que les applications non listées ne peuvent pas être des versions bêta et qu’elles doivent toujours respecter les règles en place sur l’App Store. Autrement dit, le processus de soumission de l’app reste le même, seule la distribution change, elle devient ainsi privée.