Apple Pay prend désormais en charge les paiements en bitcoin (indirectement)

Les crypto-monnaies existent depuis plusieurs années maintenant mais l'on attend encore qu'elles se démocratisent vraiment. Cela passe par l'adoption des géants.

Les crypto-monnaies ne sont pas nouvelles. Mais comme à l’accoutumée, tout est question de popularité. Et pour que celles-ci prennent véritablement leur envol, il faut qu’elles soient prises en charge par un maximum d’institutions et de services aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, c’est un acteur de poids qui entre en scène : Apple Pay devient compatible avec les paiements en bitcoin.

Si vous aimez le concept de la crypto-monnaie, que vous avez un portefeuille avec l’une ou l’autre de ces monnaies et que vous aimeriez pouvoir payer avec plutôt qu’avec des monnaies traditionnelles, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre qu’Apple Pay supporte le bitcoin. Pas directement, cela dit. En effet, il faut pour ce faire passer par BitPay, un portefeuille numérique qui peut aussi être utilisé avec Apple Pay et l’application Apple Wallet.

via le service BitPay

Selon le PDG de BitPay Stephen Pair, “nous avons des milliers d’utilisateurs BitPay Wallet qui utilisent une BitPay Card et qui sont toujours à la recherche de nouveaux endroits et de nouveaux moyens de dépenser leurs crypot-monnaies. Le fait d’ajouter Apple Pay et bientôt Google et Samsung Pay rend facile et pratique l’utilisation de la BitPay Card dans toujours plus d’établissements pour des achats du quotidien comme des achats plus onéreux.”

Bien que l’avenir des crypto-monnaies soit encore assez incertain, et ce malgré les taux d’échange actuels, le simple fait de pouvoir payer avec le bitcoin est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent une alternative au cash. De plus, cela peut représente un bon moyen pour les utilisateurs qui ont des crypto-monnaies d’en profiter et de les utiliser plutôt que de simplement les stocker.

Difficile de savoir si nous verrons un jour Apple prendre en charge pleinement les crypto-monnaies mais un analyste suggérait récemment que la firme de Cupertino aurait tout intérêt à aller jusqu’à créer sa propre monnaie numérique… À suivre !