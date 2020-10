Apple pas peu fier d’avoir intégré Touch ID dans le bouton power de l’iPad Air

Génération après génération, Apple a proposé moult modifications à ses tablettes. L'iPad a ainsi su évoluer jusqu'à devenir la tablette si aboutie et efficace aujourd'hui. Certaines fonctionnalités rendent Apple très fière.

Touch ID sur iPhone et iPad a existé pendant très longtemps dans le bouton physique home. Un choix très efficace avec lequel des millions d’utilisateurs ont pu se familiariser. Avec le dernier iPad Air en date qui a décidé de se débarrasser de ce bouton home, Apple a pris la décision d’intégrer Touch ID directement dans le bouton d’alimentation situé dans le coin supérieur droit de la tablette. Cela semblait être un emplacement très logique, effectivement, mais Apple en est très fier.

Apple se félicite de l’intégration de Touch ID dans le bouton home de l’iPad Air

Durant le podcast Same Brain animé par iJustine et Jenna Ezarik, le vice-président de l’ingénierie hardware chez Apple John Ternus et le vice-président du marketing produit chez Apple Bob Borchers faisaient une apparition pour évoquer notamment les nouveaux produits de l’entreprise. Les deux hommes ont ainsi montré toute leur fierté de la nouvelle implémentation de Touch ID, allant même jusqu’à la qualifier d'”exemple incroyable d’ingénierie”.

Voilà bien un sentiment pour le moins étrange quand on considère le fait que Apple ne fut pas le premier à introduire une telle fonctionnalité. Il y a plusieurs années, Sony faisait exactement la même chose avec certains de ses smartphones. Plus récemment, nous avons aussi pu voir de telles intégrations de la part de Samsung et Honor.

Un “exemple incroyable d’ingénierie” selon deux cadres d’Apple

Cela étant dit, et c’est assez intéressant, on retrouve trace d’une telle implémentation depuis 2015. Apple avait à l’époque déposé un brevet décrivant un bouton d’alimentation dans lequel serait intégré un capteur d’empreinte digitale mais avec le passage à Face ID, cette fonctionnalité aura été oubliée. Jusqu’à aujourd’hui et cette nouvelle version de l’iPad Air. Difficile de savoir si nous reverrons cette implémentation dans de futurs produits Apple. Une chose est sûre, si Apple veut préserver une face avant la plus épurée possible, sans bouton physique donc, tout en gardant un tel Touch ID, les solutions ne sont pas nombreuses. À suivre !