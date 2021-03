Apple : pas d’événement non plus le 23 mars ?

Apple organise d'ordinaire à cette époque de l'année un événement presse pour officialiser un certain nombre de nouveaux produits. Quand aura-t-il lieu cette année ?

D’ordinaire, à cette période de l’année, la firme de Cupertino organise un événement presse pour annoncer certains de ses nouveaux produits. Un événement physique ou purement en ligne, crise sanitaire oblige, mais un événement tout de même. Aujourd’hui, 19 mars, ce rendez-vous semble toujours inexistant. La date du 23 mars avait été avancée…

Apple aurait-il volontairement fait fuiter la fausse date du 23 mars ?

Il y quelques semaines, plusieurs rumeurs faisaient état de la possible tenue d’un événement Apple ce 23 mars 2021. Cette date était assez logique dans la mesure où Apple organise traditionnellement un événement presse à ce moment de l’année. De plus, la date précise du 23 mars avait été donnée par plusieurs leaksters bien connus de l’écosystème de la marque à la pomme.

et prévu depuis toujours un événement en avril ?

Ceci étant dit, si l’on en croit une nouvelle vidéo publiée par Jon Prosser de Font Page Tech, cette date du 23 mars n’a jamais eu la moindre importance En effet, selon Jon Prosser, Apple aurait depuis toujours prévu un événement en avril, ce n’est donc même pas comme si celui de mars aurait été reporté à cause des leaks, par exemple. Notre homme est plutôt convaincu que la firme de Cupertino a décidé de donner cette fausse date aux leaksters uniquement pour les induire en erreur.

Apple a toujours eu toutes les peines du monde à gérer les fuites autour de ses produits. Même sans le moindre échec, chaque année, nous entendons moult rumeurs évoquant les projets de l’entreprise, rumeurs qui se révèlent très souvent justes. Si cette nouvelle information de duperie est avérée, ce ne serait pas la première fois qu’Apple vient contrecarrer les fuites et troller tout le monde par la même occasion, si l’on peut dire.

Et dans un sens, c’est assez rafraîchissant finalement. Les fuites sont un peu comme des spoilers pour un film ou une série TV. Tout le monde aime avoir la surprise, non ? Quoi qu’il en soit, il faudra encore patienter pour voir si cet événement en avril est réel ou non.