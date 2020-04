Apple partage ses instructions pour fabriquer des visières

Face à la pandémie de Covid-19, les professionnels de santé ont besoin d'équipement pour se protéger. Des équipements qui se sont malheureusement rapidement retrouvés en pénurie. Le monde entier, grand public compris, participe à l'effort collectif.

Actuellement, face à l’explosion des cas avérés de Covid-19, les équipements de protection individuelle (EPI) sont plus demandés que jamais. Face à la pénurie, tout le monde apporte son aide. Particuliers comme professionnels, nombreux sont celles et ceux à fabriquer des masques, visières, sur-blouses ou autre. Le géant Apple participe bien évidemment à cet effort collectif. Avec ses fournisseurs, la marque à la pomme a mis au point un design de visières pour le personnel en première ligne.

Apple partage les instructions de fabrication de visière

Si vous aimeriez participer et fabriquer des visières, ou si vous souhaitez en fabriquer pour vous, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la firme de Cupertino vient de publier sur son site la liste des “ingrédients” nécessaires et les instructions de fabrication des visières. L’opération est plutôt simple. Tout ce qu’il vous faut, c’est du polytéréphtalate d’éthylène (PET ou PETG, le plastique des bouteilles gazeuses) ainsi qu’un bandeau pour la tête et une sangle en silicone.

Une opération relativement simple

Les dimensions exactes sont inscrites sur le site d’Apple tout comme des matériaux alternatifs, les instructions détaillées ainsi que les fichiers de design pour assembler le tout. Nombre de sociétés, dans le monde entier, et de particuliers, utilisent leur temps libre forcé pour apporter leur aide aux professionnels de santé. Certains préparent à manger pour le personnel des établissements de santé, d’autres fabriquent des masques ou des visières comme celles d’Apple. Les entreprises, elles, n’hésitent pas à modifier leurs lignes de production pour fabriquer ces équipements dans des volumes plus ou moins importants. Tout le monde peut aider, chacun à son niveau. Ensemble, nous viendrons à bout de ce virus qui sévit aux quatre coins du globe.