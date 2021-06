Apple part jouer les plombiers jusqu’en Chine pour traquer les fuites

Apple a toujours vu d'un mauvais œil les leaks concernant ses projets et futurs produits. Aujourd'hui, le géant américain part à la chasse en Chine.

Apple est très protecteur en ce qui concerne ses projet en cours. La firme de Cupertino veut préserver au maximum le mystère autour de ses produits. Pour ce faire, la marque à la pomme a mis en place des protocoles très stricts, mais force est de constater que cela n’est pas encore suffisant. Alors le géant américain a décidé de partir à la chasse aux fuites jusqu’en Chine.

Apple passe à l’offensive face aux leaks en provenance de Chine

Ces dernières années, nous avons eu droit à de très nombreuses fuites concernant les futurs produits Apple, la majorité d’entre elles provenant de Chine. Cela étant dit, il semblerait que la coupe soit pleine pour la firme de Cupertino. Est-ce la fin des leaksters qui publient régulièrement des informations très précises, et souvent avérées, des projets d’Apple ? Certains des leaksters les plus populaires ont en effet reçu des injonctions en ce sens.

Nombre de leaksters ont reçu des injonctions

C’est en tous les cas ce que plusieurs posts sur Weibo laissent entendre. Notamment de la part de Kang et Duan Rui. Bien que les documents en eux-mêmes n’aient pas été publiés, il semblerait qu’Apple les empêche désormais de publier quoi que ce soit visant à transmettre ces fuites, et ce, de quelque manière que ce soit, qu’il s’agisse d’un “rêve” ou d’une “devinette”, des procédés souvent utilisés pour transmettre l’information sans dire quoi que ce soit explicitement.

Toujours est-il que, comme AppleInsider l’indique, il y a de grandes chances que ces courriers légaux ne soient que des lettres standard de cessation et d’abstention. Kang a aussi averti les autres leaksters qui voudraient se lancer qu’Apple garde un œil sur eux et que de futurs leaks seraient considérés comme une “infraction et un abus d’information commerciale”.

Apple a toujours tenté de contrôlé les fuites autant que possible mais il est impossible de garder la main sur toute la chaîne d’approvisionnement. Les leaks existeront donc toujours. La firme de Cupertino entend cependant encadrer l’importance et la fréquence de ces fuites.