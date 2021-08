Apple organiserait plusieurs événements en septembre

Apple pourrait organiser plusieurs événements en septembre. Une manière de procéder plutôt étrange pour la marque à la pomme, si l'information est avérée.

Apple a ses petites habitudes en ce qui concerne ses lancements de produits. S’il y a bien un produit dont nous pouvons être certains, ou presque, que la firme de Cupertino lancera bien d’ici à la fin de cette année 2021, c’est l’iPhone 13. Selon les dernières rumeurs en date, la marque à la pomme organiserait un événement dédié en septembre pour officialiser cette nouvelle génération d’iPhone. Il faut aussi s’attendre à découvrir d’autres appareils, comme l’Apple Watch. Les événements pourraient s’enchaîner en septembre.

Cela étant dit, il se pourrait que la firme de Cupertino prépare un calendrier plutôt rempli pour ce mois de septembre. En effet, selon un récent article de DigiTimes, Apple prévoirait d’organiser plusieurs événements spéciaux en septembre. Une information pour le moins étrange dans la mesure où la marque à la pomme préfère d’ordinaire espacer ses événements plutôt que de les regrouper sur une période aussi courte, en l’occurrence, un seul mois.

Par exemple, l’année dernière, nous avons eu droit à un événement en septembre pour l’Apple Watch et l’iPad puis un autre en octobre pour l’iPhone. Il y en a eu ensuite un autre pour le lancement des Mac M1.

Il semblerait plus logique que le même schéma se reproduise cette année. L’iPhone 13 et l’Apple Watch seraient très probablement lancés en septembre. Apple pourrait alors organiser un événement en octobre ou novembre pour les très attendus nouveaux Mac mini et MacBook Pro – avec leurs nouveaux designs -. Dans tous les cas, si Apple continue de proposer des événements virtuels préenregistrés, le choix des dates importe nettement moins. L’avenir nous dira ce qu’il en est précisément. Et nous serons en septembre dans quelques jours, encore un peu de patience.