Apple officialise ses AirPods de troisième génération

Apple officialise ses AirPods troisième génération, des écouteurs avec un design plus proche des AirPods Pro auxquels ils empruntent certaines fonctionnalités.

Comme les rumeurs l’annonçaient, Apple a officiellement annoncé ses AirPods de troisième génération durant son événement Unleashed organisé hier soir. Et bien sûr, il s’avère que les rumeurs avaient aussi vu juste en ce qui concerne le design de ces nouveaux écouteurs. Les petites tiges ont été raccourcies et les écouteurs ressemblent désormais davantage aux AirPods Pro.

On n’ira cependant pas jusqu’à dire qu’ils sont similaires aux AirPods Pro mais il faut bien reconnaître qu’ils sont différents de la génération précédente. Mis à part les modifications dans le design extérieur, Apple affirme avoir revu l’agencement des composants internes.

Un design plus proche des AirPods Pro auxquels ils empruntent certaines fonctionnalités

Ces AirPods de troisième génération disposent d’un nouveau driver et sont dotés de fonctionnalités que l’on ne trouvait jusqu’à présent que sur les AirPods Pro. Il s’agit notamment de l’audio spatial et de l’égaliseur adaptatif. Ce dernier permet d’ajuster automatiquement les fréquences pour que vous puissiez entendre votre musique exactement comme l’artiste le veut. Apple a aussi annoncé que cette nouvelle génération d’AirPods est résistante à l’eau et à la sueur. Autrement dit, vous devriez pouvoir les garder à l’oreille pendant vos séances de sport sans vous inquiéter que votre sueur, notamment, ne vienne les endommager.

La firme de Cupertino a par ailleurs amélioré l’autonomie de ses écouteurs. Ceux-ci offrent désormais pas moins de 6 heures d’écoute sur une seule charge. Et cinq petites minutes de recharge vous offriront une heure d’écoute supplémentaire. Pas mal, non ? L’étui de charge, quant à lui, vient porter l’autonomie totale à 30 heures. En parlant de cet étui, il semblerait aussi que la marque à la pomme ait adapté son système MagSafe à ses nouveaux AirPods. Vous pourrez donc les charger sans fil via le même système que celui de l’iPhone.

Les AirPods troisième génération sont proposés à la vente à 199 €. Les premières livraisons sont attendues dès la semaine prochaine.