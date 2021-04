Apple officialise (enfin) ses trackers UWB AirTag

On les attendait depuis longtemps maintenant, ils sont enfin là. Apple a officialisé ses trackers AirTag utilisant l'ultra wideband. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Après une attente qui a pu sembler être de plusieurs années à certains, Apple a enfin officialisé ses accessoires AirTag. Étant donné le nombre de leaks auxquels nous avons pu avoir droit, le design du produit n’est pas une surprise. Ce nouveau petit tracker est rond, en forme de palet, et peut être attaché à peu près n’importe où via des accessoires optionnels qu’Apple et d’autres fabricants tiers proposent à la vente.

Les Apple AirTag sont officiels

La question est donc : qu’ont donc de différent des autres accessoires de tracking Bluetooth du marché ces fameux AirTag ? Pour commencer, la version d’Apple utilise la technologie UWB, laquelle est censée offrir une localisation plus précise. Les trackers Bluetooth utilisent uniquement la notion de proximité pour indiquer si vous être proche ou non de l’objet que vous voulez trouver.

En revanche, en utilisant l’UWB, Apple a créé un accessoire qui peut être localisé bien plus précisément. Selon le communiqué d’Apple : “cette technologie avancée peut déterminer plus précisément la distance et la direction vers un AirTag égaré lorsque celui-ci est à portée. Lorsque l’utilisateur se déplace, le système utilise des données provenant de la caméra, ARKit, l’accéléromètre et même le gyroscope pour guide ce dernier vers le AirTag en utilisant une combinaison de sons, de retours haptiques et d’indications visuelles.”

Des accessoires très intéressants et fort utiles au quotidien

Les AirTag fonctionnent avec l’application Localiser d’Apple. Autrement dit, si un accessoire est hors de portée, l’utilisateur peut utiliser l’application Localiser pour le retrouver. Pour celles et ceux qui s’inquièteraient que ces accessoires puissent être utilisés pour traquer ou espionner quelqu’un, sachez qu’Apple a implémenté des mesures de sécurité. Par exemple, un AirTag qui aurait été séparé depuis longtemps de son utilisateur émettra un son.

Les utilisateurs disposant d’appareils iOS peuvent aussi être alertés si le système détecte un AirTag inconnu qui les suit depuis un certain temps.

Le AirTag utilise par ailleurs une pile remplaçable CR2032 pour fonctionner. Celle-ci devrait lui conférer environ une année d’autonomie. Pour les intéressés, sachez que les Apple AirTag seront commandables à partir du 23 avril prochain, au tarif public de 35 € l’unité. Un pack de quatre est aussi disponible, comptez 119 €. La gravure est possible, gratuitement. Rendez-vous sur l’Apple Store.