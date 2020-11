Apple n’envisage pas du tout de Mac avec écran tactile

Ces dernières années, Apple œuvre semble-t-il à unifier ses différents systèmes d'exploitation. Avec l'introduction de la puce Apple Silicon M1, c'est plus flagrant que jamais. Mais jusqu'où cela ira-t-il ?

À chaque mise à jour majeure de iOS et macOS, il semble de plus en plus évident que Apple s’approche d’une fusion totale entre ses deux systèmes d’exploitation. Résultat de l’opération, à l’heure actuelle, les différentes gammes d’appareils que sont les iPhone, iPad et autres ordinateurs Mac partagent de plus en plus de technologies. Avec le lancement de la puce M1, une puce basée sur la série A intégrée dans l’iPhone et l’iPad, c’est plus flagrant encore. Peut-on alors rêver de tactile sur les Mac ?

Apple n’envisage pas de Mac tactile

Cela a conduit la presse spécialisée ainsi que de nombreux fans à s’interroger quant au fait que Apple se préparerait à lancer, dans un futur plus ou moins proche, des ordinateurs Mac équipés d’un écran tactile. La question, bien que tout à fait légitime, reste loin, très loin de la vérité. Tout du moins si l’on en croit les déclarations de Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle chez Apple.

Interrogé par The Independent, Craig Federighi déclarait notamment la chose suivante : “il faut que je vous dise que quand nous avons lancé officiellement Big Sur et que j’ai vu tous ces articles arriver qui disaient ‘oh mon Dieu, regardez, Apple se prépare pour le tactile sur ses ordinateurs’, je pensais ‘Whoa, pourquoi ?’ Nous avons pensé, conçu et fait évoluer le design de macOS de manière à ce l’ensemble soit confortable et naturel pour nous, sans jamais envisager, de près ou de loin, le tactile.”

Mais qui sait ce que l’avenir réserve

Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux à croire que Apple finira par lancer des ordinateurs Mac tactiles. Après tout, nous avons vu variété de PC Windows, portables ou non, suivre cette voie. Cela ne semble donc pas totalement impossible. Toujours est-il que cette déclaration de Craig Federighi sonne comme assez définitive. N’espérez pas voir arriver une telle machine dans un avenir proche, si tant est qu’elle arrive un jour.