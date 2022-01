Apple ne veut pas créer son propre métavers

Apple ne veut pas construire son propre métavers. Ses appareils de réalité mixte seront, pour l'heure, de simples outils.

Des entreprises comme Meta – anciennement Facebook – imagine déjà un futur métavers dans lequel nous pourrions évoluer dans des mondes virtuels via des appareils de réalité virtuelle et/ou augmentée. Avec la pandémie de Covid-19 qui montre que travailler et étudier depuis chez soi est possible, l’idée que nous puissions rencontrer nos collègues et nos camarades de classe dans un monde virtuel et “interagir” les uns avec les autres ne semble pas si farfelue.

Apple ne veut pas construire son propre métavers

Cela étant dit, si le concept fait aujourd’hui de nombreux émules, toutes les entreprises, notamment parmi les géants de la tech, ne sont pas nécessairement prêtes à embrasser totalement l’idée du métavers. Apparemment, la firme de Cupertino ferait partie de ces dernières. Si l’on en croit la dernière newsletter Power On de Mark Gurman, le journaliste affirme que la marque à la pomme aurait déjà écarté la possibilité de créer son propre métavers.

Ses appareils de réalité mixte seront, pour l’heure, de simples outils

Selon de nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois, la firme de Cupertino travaillerait sur son propre appareil de réalité mixte. De fait, certains se sont rapidement demandés si Apple pourrait suivre la même voie que Meta. Cela étant dit, selon le rapport de Mark Gurman, l’idée est “en dehors des limites” pour Apple. La firme de Cupertino voit ses appareils de réalité mixte comme de simples outils de communication, de visualisation de contenu et même de jeu, mais la marque à la pomme n’envisage pas que nous “vivions” à travers ces derniers.

Nul ne sait si la stratégie d’Apple sera la bonne et encore moins si elle sera pérenne par rapport à ce qu’est en train de bâtir Meta. Après tout, tout ceci est très récent, les concepts comme les technologies sont à leurs débuts. Il est possible que la stratégie d’Apple soit la bonne à court terme, mais peut-être que sur le long terme, qui sait, le métavers deviendra notre nouvelle réalité. Où sera la marque à la pomme à ce moment-là ? À suivre !