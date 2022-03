Apple ne réparera plus les iPhone perdus ou volés

Apple refuse désormais de réparer un iPhone déclaré perdu ou volé, ceci pour tenter de rendre toujours moins intéressant le vol.

Dans la mesure où les iPhone ne décotent que très lentement, autrement dit qu’ils conservent leur valeur très longtemps sur le marché de l’occasion, il n’est pas surprenant que les smartphones de la marque à la pomme soient des cibles de choix pour les voleurs. Aujourd’hui, la firme de Cupertino a un certain nombre de mesures en place pour que les possesseurs d’iPhone puissent désactiver à distance un appareil volé ou même perdu, mais il semblerait que le géant américain ait décidé d’aller plus loin encore pour dissuader les voleurs.

Si l’on en croit un rapport de MacRumors qui a pu les mains sur un mémo interne transmis par Apple à ses employés en place dans les Apple Store, ceux-ci auraient désormais pour instruction de ne plus offrir leurs services de réparation aux iPhone ayant été déclarés comme perdus ou volés dans le GSMA Device Registry.

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le GSMA Device Registry n’est autre qu’une base de données internationale sur laquelle les propriétaires de smartphones peuvent officiellement déclarer leurs appareils perdus ou volés. Ces déclarations se basant sur l’IMEI, un numéro qui est absolument unique à chaque appareil, cela permet aux entreprises comme Apple de vérifier cette base de données chaque fois qu’elles reçoivent un smartphone en réparation.

Ceci pour tenter de rendre toujours moins intéressant le vol

Apple refusait déjà précédemment les iPhone qui étaient perdus ou volés, mais seulement si la fonctionnalité Localiser était activée. En étendant ainsi la non prise en charge au GSMA Device Registry, cela permet à la marque à la pomme d’inclure aussi les appareils qui n’ont pas la fonctionnalité Localiser activée. Et cela devrait permettre, à n’en point douter, de limiter encore un peu plus l’intérêt de voler un iPhone.