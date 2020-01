Apple n’aurait pas totalement abandonné son Touch ID

Touch ID est un bon moyen de s'authentifier sur son smartphone ou sa tablette, en utilisant simplement son doigt. Cela dit, Apple semblait l'avoir remplacé par Face ID, une méthode plus sécurisée encore, reposant sur la reconnaissance faciale. Et si ..?

Avec Apple qui retire Touch ID de l’iPhone et de l’iPad, on pourrait penser que la firme de Cupertino est aujourd’hui prête à abandonner complètement cette technologie. Et pourtant, il semblerait que ce ne soit pas le cas. En effet, selon un brevet découvert récemment, il y a fort à penser que la marque à la pomme réfléchisse activement à un nouveau moyen d’intégrer son capteur d’empreinte digitale dans ses futurs iPhone.

Un brevet d’Apple décrit un capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran tactile

D’après la description jointe au brevet, on peut lire la chose suivante : “les écrans tactiles, en particulier, sont de plus en plus populaires de par leur facilité d’utilisation et leur polyvalence tout comme leur tarif toujours plus bas. Les écrans tactiles peuvent aussi inclure un capteur tactile et un système d’affichage partiel ou complet derrière ce capteur tactile pour que la surface tactile puisse recouvrir une portion de la zone active d’affichage.” Rien de nouveau sous le soleil donc mais cela prouve une fois encore, s’il le fallait, que Apple n’a pas enterré son Touch ID.

Bientôt Touch ID et Face ID sur les iPhone ?

Plusieurs rumeurs évoquaient déjà que pour ses iPhone de 2020, Apple pourrait ressusciter son Touch ID en l’intégrant directement sous l’écran de ses téléphones. D’autres fabricants, comme OnePlus et Samsung, ont déjà commercialisé des appareils dotés d’une technologie similaire. Sur ce segment, Apple serait donc plutôt en retard. Quoi qu’elle décide, la marque à la pomme ne semble pas non plus prête à abandonner Face ID. Donner aux utilisateurs un grand choix d’authentification sur leurs appareils est une très bonne chose. Touch ID et Face ID pourraient tout à fait cohabiter. L’avenir nous dira si Apple décide de concrétiser la technologie décrite dans ce brevet. Affaire à suivre.