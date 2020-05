Apple n’aurait pas abandonné l’idée du clavier papillon

Avec le nouveau modèle de MacBook Pro 13 pouces, Apple a officiellement totalement débarrassé ses ordinateurs portables du clavier papillon pour revenir au clavier à switches ciseau, bien plus fiable pour l’utilisateur. Une manière d’admettre que la marque à la pomme avait effectivement fait une erreur avec ce clavier. Tout semble aujourd’hui bel et bien réparé… Mais en interne, il pourrait en être autrement.

En effet, si l’on en croit un tweet du leakster @Lovetodream, la firme de Cupertino n’aurait pas abandonné totalement l’idée de ce clavier. Le tweet affirme que Apple n’a pas oublié son clavier papillon et qu’elle travaille à améliorer la structure global du clavier. Il est ainsi tout à fait possible que ce clavier papillon soit de retour à un moment ou un autre dans le futur. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le mécanisme du clavier papillon avait été introduit il y a plusieurs années. Il s’agissait là pour Apple de réinventer le clavier, le rendant notamment plus fin encore.

Malheureusement, cela s’est avéré être une vraie catastrophe. Les rapports d’utilisateur concernant des pannes du clavier se sont rapidement multipliés, des actions en justice ont même été lancées à cause de ce clavier. Apple avait finalement rectifié la situation en 2019 avec le MacBook Pro 16 pouces qui revenait au design bien plus familier du switch ciseau avant de mettre à jour ses MacBook Air et son MacBook Pro 13 pouces un peu plus tôt cette année. Même l’iPad Pro avec son accessoire Magic Keyboard profite désormais de ce même design de clavier ciseau. Cette information est à prendre avec des pincettes évidemment, mais pour une fois, il faut espérer que la rumeur ne soit pas avérée. Ou que Apple soit en mesure de faire d’énormes progrès pour ne pas reproduire le fiasco précédent.

apple did not give up on butterfly keyboard, they are trying to improve on the structure, and solve the issue, we might see it comes back again in future.

