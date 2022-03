Apple n’aurait aucun plan concernant un iMac avec un plus grand écran

Pas d'iMac 27 pouces en préparation chez Apple ? C'est ce qu'annonce un nouveau rapport de 9to5Mac.

Des rumeurs avaient annoncé il y a quelque temps qu’Apple pourrait avoir dans ses cartons un certain nombre de nouveaux Mac puissants. Parmi ceux-ci, un successeur à l’iMac 27 pouces avec puce Intel ainsi que le Mac Pro. Cela étant dit, l’analyste Ming-Chi Kuo, dont les informations sont souvent extrêmement fiables, affirmaient plus tard que ces machines avaient été reportées à 2023.

Pas d’iMac 27 pouces en préparation chez Apple ?

Aujourd’hui, selon un nouveau rapport de 9to5mac, il semblerait que la firme de Cupertino ne mette finalement pas à jour son iMac 27 pouces avant longtemps. Le rapport en question cite plusieurs sources qui affirment que la marque à la pomme n’aurait, à l’heure actuelle, aucun plan pour un nouvel iMac avec un plus grand écran dans un futur proche. Il s’agit des mêmes sources que celles qui avaient informé le medium américain du Mac Studio et du Studio Display, deux produits qui sont bel et bien devenus réalité.

C’est ce qu’annonce un nouveau rapport de 9to5Mac

Ce serait en tous les cas assez dommage que l’iMac 27 pouces ne soit plus à l’ordre du jour, tout comme l’iMac Pro, d’ailleurs. Cela signifierait que celles et ceux qui veulent un iMac devront soit opter pour le modèle 24 pouces qui a été lancé l’année dernière, soit acheter le Studio Display avec ses 27 pouces et sa résolution 5K, pour le brancher sur un Mac mini ou un Mac Studio, ce dernier étant plus proche, en termes de performances, du modèle Intel que le Mac mini.

Difficile de savoir pourquoi la firme de Cupertino aurait décidé de mettre ainsi un terme au modèle 27 pouces, mais si vous espériez vous en offrir un, il se pourrait que vous ne puissiez le faire. Pas avant un certain temps, en tous les cas. Affaire à suivre !