Apple Music va s’étendre avec un studio radio à Paris

La marque californienne Apple célèbre ses 40 ans en France et ouvre un studio radio Apple Music sur l’emblématique Avenue des Champs-Élysées dans la Ville Lumière, le premier du genre en Europe continentale.

Animé par les journalistes Mehdi Maïzi et T-Miss, le studio radio Apple Music à Paris accueillera les plus grands noms de la musique francophone et sera doté d’équipements de pointe sera le lieu de création des contenus originaux locaux à l’image des autres studios Apple Music à Los Angeles, New York, Nashville et Londres comme un DJ booth et une cabine d’écoute en Audio Spatial. S’il hébergera prochainement des artistes qui pourront proposer leurs propres émissions, les shows audio et les interviews long format des programmes Le Code et Hits Français seront désormais enregistrés dans cette nouvelle maison de la musique.

“La France occupe une place particulière dans mon cœur“, explique Tim Cook, CEO d’Apple. “Chaque fois que je m’y rends, je suis inspiré par cette communauté d’artistes et de développeurs, accueillante, dynamique et profondément créative. Je suis ravi de célébrer les 40 ans d’Apple en France avec nos équipes locales et les clients et communautés qu’elles servent.”

Apple Music s’adapte au marché chinois

Tencent Music Entertainment Group, la division musique du géant Tencent, a annoncé que les labels et les artistes qui font partie de TME Music Cloud peuvent désormais distribuer leur musique dans le monde entier via Apple Music. En offrant aux utilisateurs d’Apple Music du monde entier le contenu musical de qualité de TME provenant de labels et de créateurs chinois, les mélomanes pourront explorer la culture et les genres musicaux uniques de la Chine, ce qui favorisera la découverte de la musique chinoise dans le monde et contribuera au développement international des musiciens chinois.