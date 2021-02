Apple Music va permettre de partager les paroles des chansons

Apple est présent depuis assez longtemps maintenant sur le marché du streaming musical. Cela n’empêche pas certains utilisateurs de lister certaines fonctionnalités manquantes. Parmi celles-ci, on pourrait citer certaines fonctions sociales. Dans la prochaine mise à jour, une fonctionnalité sociale devrait justement faire son apparition.

Comment découvrez-vous d’ordinaire de nouvelles chansons ou de nouveaux artistes ? Les méthodes ne manquent pas, les sources non plus d’ailleurs. Vous pouvez entendre une chanson en fond musical dans une série TV ou un film, l’entendre à la radio, vous la faire recommander par un ami, etc. Les media sociaux sont aussi un bon moyen de découvrir de nouvelles créations.

Ceci étant dit, il semblerait qu’Apple Music s’apprête à devenir bien plus social. En effet, dans la dernière version bêta d’iOS 14.5, Apple offre l’option aux utilisateurs de partager des extraits de paroles des chansons issues d’Apple Music sur des plates-formes sociales comme Instagram. Pour ce faire, les utilisateurs n’ont qu’à maintenir appuyé leur doigt sur les paroles pour afficher le menu de partage. À partir de là, il est possible de partager soit via l’application Messages soit via les Stories Instagram.

Pour les Stories Instagram, vous aurez alors un lien vers la chanson qui emmènera les utilisateurs vers ladite chanson dans Apple Music. En partageant via Message, vous aurez en plus un extrait de la chanson en question qui jouera le passage précis correspondant aux paroles sélectionnées. Voilà donc une fonctionnalité plutôt novatrice. Il sera intéressant de voir jusqu’à quel point Apple entend se sociabiliser ainsi dans ses différents services.

À l’heure actuelle, nul ne sait quand iOS 14.5 sera disponible mais il semblerait que cette mise à jour soit assez riche en fonctionnalités, notamment avec les modifications concernant la sécurité et le respect de la vie privée. Des options toujours intéressantes pour les utilisateurs de l’écosystème Apple.

You can also select multiple lines of text from the special share lyrics screen and create longer cards for Instagram/iMessage. (Up to 5 lines.) This is really well done. pic.twitter.com/Z8VFOpe6iZ

— Federico Viticci (@viticci) February 17, 2021