Apple Music : tout le catalogue semble enfin disponible en qualité sans perte

Si les services de streaming multiplient les fonctionnalités, le plus important sur une plate-forme de ce genre est probablement le catalogue offert ainsi que la qualité du streaming en question. Sans aller jusqu’à une qualité extrêmement élevée, qu’il est difficile d’apprécier pleinement sans un équipement onéreux, la qualité sans perte (lossless) offre un véritable plus à vos oreilles. Il semblerait aujourd’hui qu’Apple Music ait achevé de traiter tout son catalogue avec cette qualité de son.

Il y a quelques mois, Apple annonçait qu’il proposerait dans un futur relativement proche une qualité lossless sur Apple Music. Et cette nouvelle option serait disponible à tous les abonnés sans surcoût. La firme de Cupertino avait fini par lancer cette fonctionnalité avec pas moins de 20 millions de chansons compatibles dans ce nouveau format tout en annonçant qu’elle espérait pouvoir offrir la même chose à l’intégralité de son catalogue avant la fin de cette année.

Aujourd’hui, selon 9to5Mac, il semblerait que la marque à la pomme soit parvenu à atteindre son objectif. Bien que rien n’ait été annoncé officiellement par Apple, la publication précise que toutes les chansons, artistes et albums qu’ils ont pu rechercher pour leurs tests étaient proposés en lossless. Ce qui laisse entendre, effectivement, qu’Apple aurait achevé cette transition.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les formats audio lossless proposent une musique qui n’est pas compressée, contrairement aux formats musicaux numériques “traditionnels”. Cela signifie que, en théorie, la qualité est bien meilleure. Si vous avez un équipement digne de ce nom pour en profiter, bien évidemment. Si vous écoutez votre musique avec des écouteurs à 5 €, vous ne pourrez probablement pas faire la différence.

En plus du lossless, Apple a ajouté une offre Hi-Res Lossless, qui nécessite que l’utilisateur dispose d’un convertisseur numérique-analogique (DAC) pour en profiter. Gardez aussi à l’esprit que le streaming en qualité lossless consomme bien plus de données qu’en qualité “normale”. Autrement dit, si vous utilisez Apple Music avec votre data et que vous n’avez pas d’abonnement en data illimitée, faites attention.