Les services de streaming se doivent d’innover constamment s’ils veulent rester compétitifs, conserver leurs utilisateurs et, mieux, en attirer de nouveaux. Ces plates-formes ont, pour ce faire, divers leviers à leur disposition. Outre le catalogue de titres en lui-même, avec plus ou moins d’exclusivités, il y a aussi les fonctionnalités. Aujourd’hui, les services semblent beaucoup miser sur l’immersion audio. Pour contrer Spotify, Apple Music propose désormais des sessions live en audio spatial.

Apple a l’habitude de proposer des contenus exclusifs, mais aujourd’hui, le géant américain les utilise pour lutter plus directement contre ses concurrents. La firme de Cupertino a lancé une série de Sessions Apple Music qui, comme les Sessions Spotify, consistent en des performances live de la part d’artistes très connus dans des salles particulières. Sans surprise, Apple met en avant les spécifications techniques de ces flux pour que vous ayez véritablement l’impression d’y être – toutes les chansons sont en audio spatial et les vidéos des performances sont disponibles, si l’écoute ne vous suffit pas.

Les premières sessions disponibles devraient plaire aux fans de country avec Carrie Underwood et Tenille Townes qui interprètent leurs plus grands tubes et reprises dans le studio Apple de Nashville. Parmi les prochaines sorties, on pourrait citer Ingrid Andress et Ronnie Dunn. Il y aura bien évidemment d’autres genres de musique. Pas de panique si vous n’aimez pas particulièrement la country.

La stratégie d’Apple est en tous les cas ici très claire. Tout comme avec les autres exclusivités d’Apple, des premiers iTunes Originals à la toute récente offre d’audio spatial, il s’agit de donner aux utilisateurs davantage de raison de rester à bord ou, aux autres, de rejoindre le service d’Apple. Le géant américain n’a aujourd’hui pas peur de la concurrence et espère bien pouvoir convertir certains utilisateurs Spotify, ou tout du moins de convaincre les fans d’Apple Music de rester.