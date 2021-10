Apple Music pourrait être bientôt disponible sur PS5

Apple Music serait bientôt disponible sur PS5. Encore un peu de patience avant de pouvoir en profiter.

Les consoles de jeux vidéo sont aujourd’hui bien plus que de simples machines permettant de jouer aux jeux vidéo. Elles offrent tout un environnement de loisir, avec des applications, un navigateur, des commandes vocales, la possibilité de brancher un clavier et une souris. La PlayStation 5 de Sony, par exemple, se préparerait à accueillir Apple Music.

Apple Music serait bientôt disponible sur PS5

Si Apple adore faire la promotion de ses propres services dans son propre écosystème, la marque à la pomme est parfaitement consciente que, pour capter un public toujours plus important, elle doit attirer encore davantage, et cela passe notamment par exporter ses produits et services. C’est pour cette raison qu’il n’est pas très surprenant d’apprendre que la firme de Cupertino pourrait proposer bientôt son service Apple Music sur la PS5.

Si l’on en croit un post sur Reddit, un utilisateur a découvert qu’il était possible de télécharger Apple Music sur la console. Cela étant dit, le service ne semble pas encore activé dans la mesure où, lorsqu’il a tenté de télécharger l’application, il s’est vu afficher un message d’erreur indiquant que l’application n’est utilisable que sur PS4.

Encore un peu de patience avant de pouvoir en profiter

Eurogamer a voulu vérifier l’information et s’il n’était fait aucune mention d’un possible téléchargement d’Apple Music sur leur compte britannique, lorsqu’ils ont créé un nouveau compte avec une région définie aux États-Unis, ils ont vu l’option apparaître. Cela étant dit, ils n’ont pas pu le reproduire par la suite, ce qui laisse entendre que Sony et Apple travaillent encore sur le projet et que celui-ci n’est pas prêt à être déployé.

Un lancement du service de streaming musical sur PS5 ne serait pas totalement étrange pour Apple. La firme de Cupertino propose déjà Apple Music sur d’autres plates-formes comme Android, les Smart TV Samsung ou les appareils Google Nest. Cependant, un lancement sur PS5 pourrait venir faire de l’ombre à Spotify, déjà présent sur la dernière née du géant japonais.