Apple Music pour le web sort de bêta

Pour augmenter toujours davantage sa base d'utilisateurs, Apple avait lancé il y a quelques mois une version web de sa plate-forme de streaming musical Apple Music. Aujourd'hui, celle-ci sort enfin de bêta. Pour profiter sans bug de sa musique préférée au quotidien.

L’année dernière, Apple lançait Apple Music pour le web. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s’agit simplement d’une interface web pour Apple Music. Celle-ci permet aux utilisateurs d’écouter leur musique préférée sur leur compte Apple Music directement depuis un navigateur. Et ce même s’ils n’ont pas iTunes sur l’ordinateur ou l’appareil mobile qu’ils utilisent. Une option supplémentaire toujours appréciable.

La version web d’Apple Music sort enfin de bêta

Cela étant dit, depuis cette annonce, la plate-forme était en version bêta. Autrement dit, Apple travaillait encore à corriger certains bugs, à améliorer certaines fonctionnalités. Aujourd’hui, bonne nouvelle. Si vous appréciez cette interface web, sachez que Apple Music pour le web vient de sortir de bêta. Les changements sont invisibles, si jamais il y en a, mais cela signifie que la firme de Cupertino estime que le site est fin prêt. Dans sa première version, tout du moins.

Voilà qui devrait intéresser les utilisateurs sous Windows

Quant à savoir pourquoi quelqu’un choisirait Apple Music pour le web plutôt que Apple Music “tout court”, la réponse est assez simple. Apple n’a pour l’heure aucune intention de proposer ses récentes applications – issues de la scission de iTunes opérée en 2019 – sur Windows. Sur les appareils de la marque à la pomme, et sur ceux-ci exclusivement, les utilisateurs peuvent utiliser l’application Apple Music indépendante, bien plus légère. Les utilisateurs de Windows, quant à eux, n’ont que iTunes, très lent et pas franchement ergonomique pour en profiter. La version web du service pourrait donc être le meilleur moyen d’en profiter depuis un appareil sous Windows.